Легендарный боец смешанных единоборств, который стал первым победителем турнира UFC из России, Олег Тактаров рассказал, что предложил Конору МакГрегору роль в своем фильме.

"У меня есть предварительная договоренность с его менеджером о том, что он снимется в моем фильме. Я буду счастлив, если его решение завершить карьеру будет окончательным. Тогда бы я смог снять с ним этот фильм. Сценарий написан по книге Рэндалла Уоллэса "Любовь и честь", права на него принадлежат мне. Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действия картины происходят во время гражданской войны в Америке. Там будет много драк, так что он бы прекрасно подошел на эту роль", – рассказал Тактаров в интервью ТАСС.

Конор МакГрегор

Он также отметил, что не было еще ни одного бойца смешанных единоборств, который бы сначала снялся в кино, а затем возобновил карьеру. Бюджет фильма и возможный гонорар Конора остаются неизвестными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МакГрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.