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8 июня • обновлено в 11:44
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Легенда российского MMA Тактаров предложил Конору роль в своем фильме

1.3т
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Легендарный боец смешанных единоборств, который стал первым победителем турнира UFC из России, Олег Тактаров рассказал, что предложил Конору МакГрегору роль в своем фильме.

"У меня есть предварительная договоренность с его менеджером о том, что он снимется в моем фильме. Я буду счастлив, если его решение завершить карьеру будет окончательным. Тогда бы я смог снять с ним этот фильм. Сценарий написан по книге Рэндалла Уоллэса "Любовь и честь", права на него принадлежат мне. Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действия картины происходят во время гражданской войны в Америке. Там будет много драк, так что он бы прекрасно подошел на эту роль", – рассказал Тактаров в интервью ТАСС.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

Он также отметил, что не было еще ни одного бойца смешанных единоборств, который бы сначала снялся в кино, а затем возобновил карьеру. Бюджет фильма и возможный гонорар Конора остаются неизвестными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МакГрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
MMA
Персона
Конор МакГрегор
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