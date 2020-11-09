Легенда российского MMA назвал бой Хабиб – Гэтжи договорным

Легендарный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи ему перестали напоминать о договорном полуфинале против Энтони Масиаса на UFC 6.

На YouTube-канале "Русский эстонец" появилось интервью с первым в истории РФ победителем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), во время которого он вспомнил подробности своего скандального поединка и напомнил, что у Хабиба и Гэтжи так же, как и у него в прошлом, был один менеджер – Али Абдель-Азиз. Россиянин считает, что Нурмагомедов принял правильное решение, завершив карьеру.

"Поскольку это был последний бой, так называемый work fight, у них был один менеджер, то мне наконец перестали напоминать о моем полуфинале с Энтони Масиасом на UFC 6. Все понимают, что и этот поединок (Хабиб – Гэтжи) был договорным. Как по мне, это нормально. Если есть возможность, если вы хорошо отработали, деньги заработали – еще лучше. Мне приятно, что человек болевым завершил или удушающим. Это такой посыл к молодежи, что человек добрый, не бил в партере, вот и вы больше боритесь. Хорошо, что он принял решение завершить карьеру. Он перестанет вес гонять, здоровье сохранит, еще и денег заработал", – поделился своим мнением Тактаров.

Напомним, что поединок между Хабибом и Гэтжи закончился победой россиянина во втором раунде. После окончания боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

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