Легенда ММА, "похоронивший" Емельяненко, рассказал об отношении к Кадырову

Легендарный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал, что с уважением относится к главе Чеченской Республике Рамзану Кадырову.

Первый в истории РФ чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который на днях "похоронил" Александра Емельяненка, отметил, что Кадыров так же относится к нему, несмотря на конфликт Тактарова с Хабибом Нурмагомедовым.

Instagram Олега Тактарова

"У меня к Рамзану теплое отношение. Всегда я за него заступался и никогда про него плохого слова не сказал", – заявил экс-чемпион UFC в прямом эфире на своей странице в социальной сети Instagram, пишет lenta.ru.

Тактаров вспомнил, как однажды Кадыров признался ему в любви за то, что он никогда не врет и всегда говорит, что думает.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко обвинил Тактарова в том, что тот сбежал из России в Америку.

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