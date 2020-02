Легенда дзюдо проиграл после 154 побед подряд: видео поражения

Французский дзюдоист Тедди Ринер прервал феноменальную победную серию из 154 схваток подряд.

Примечательно, что случилось это перед родными болельщиками – на турнире серии Grand Slam, который 8-9 февраля принимал Париж.

Обидчиком Ринера, который выступает в категории свыше 100 кг, стал представитель Японии Кокоро Кагэура. Кагуэра в дуэли третьего раунда соревнований поймал соперника на контратаки и уложил его на ковер. Публика по достоинству оценила подвиг японца и устроили ему овацию.

History is made!! After 154 consecutive victories over the course of 10 years Kageura Kokoro is the man to end the reign of Teddy Riner! The whole of France looks on in shock#JudoParis #Judo #Sport #Olympics #Paris #France pic.twitter.com/mqj3Jn9man