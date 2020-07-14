Легализация игорного бизнеса – драйвер новых технологий, – CEO Parimatch

Михаил Морозов Другие виды спорта 13:00, 14.07.2020

В Украине легализовали игорный бизнес. Бюджет пополнится на 5 миллиардов гривен в год.

Верховной Радой Украины принят закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". После 11 лет запрета на государственном уровне восстановлено существование индустрии азартных игр и ее наиболее динамично развивающегося сегмента – беттинга (ставки на результат спортивных соревнований). Одна из топ-5 мировых беттинг-компаний – международный холдинг Parimatch – уже поддержал инициативу государства и готовится к выходу на украинский рынок.

Изменения в законодательстве соответствуют общемировому тренду: последние несколько лет европейские страны и США активно внедряют национальное лицензирование игорного бизнеса. Эксперты уверены, легализация игорного бизнеса – важнейший шаг для детенизации сферы игорной индустрии, привлечения в страну крупных международных инвестиций, что будет способствовать развитию новых технологий и созданию рабочих мест.

СЕО Parimatch Сергей Портнов: "Для нас, как для международной компании, очень важно работать в прозрачном юридическом поле с обозначенными правилами игры. Это открывает возможности расширять бизнес, привлекать иностранные инвестиции и развивать сферу развлечений целого региона. Легализация – это логичный шаг технологической трансформации, ведь сфера беттинга во всем мире – драйвер новых технологий, которые придут в страну вместе с инвестициями".

Среди главных позитивных эффектов, которые государство получит от легализации – дополнительные налоговые поступления в бюджет, развитие инфраструктуры смежных областей экономики, создание тысяч рабочих мест. По прогнозам участников рынка, уже до конца года украинский бюджет может получить дополнительно около 5 млрд грн от продажи лицензий, а также от налоговых отчислений. Кроме того, будет устранен источник коррупции, в том числе в спорте. Сами игроки получат легальный статус и защиту своих прав, а украинский спорт – новые спонсорские программы.

После завершения процесса легализации Parimatch готов расширить сотрудничество с украинским спортом. Готовы в холдинге и к открытому диалогу с властью – международный опыт компании позволит поделиться компетентной экспертизой.

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