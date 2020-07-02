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Ласицкене может уйти из сборной России, устав от "беспредела, творящегося пять лет"

Максим Богданов
Максим Богданов
Другие виды спорта
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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене пригрозила уходом из сборной России.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что может покинуть сборную России.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не смогла в срок выплатить штраф в World Athletics. Из-за этого, скорее всего, российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным статусом.

"В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов", – цитирует Ласицкене ТАСС.

Стоит отметить, что россиянка является главной соперницей украинки Юлии Левченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Ласицкене пригрозила подать в суд на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), если пропустит зимние международные соревнования из-за санкций против организации.

Россиялегкая атлетика
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