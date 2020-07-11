Курсант из Житомира установил на турнике рекорд Украины
Курсант Житомирского военного института Дмитрий Косатый установил рекорд Книги рекордов Украины по выполнению упражнения "Подъем переворотом на перекладине" на открытом воздухе .
Как сообщается в Facebook ВУЗа, Дмитрий за четыре с половиной часа смог 760 раз подняться над турником.
Представители Книги рекордов Украины, начальник военного института, представители местной власти, родные и друзья поздравили Дмитрия с его первой победой.
"В планах молодого спортсмена установить мировой рекорд по выполнению этого упражнения в помещении с соответствующими условиями", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков стал автором неординарного достижения в матче 28-го тура Премьер-лиги с черниговской "Десной".