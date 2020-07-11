Курсант из Житомира установил на турнике рекорд Украины

Курсант Житомирского военного института Дмитрий Косатый установил рекорд Книги рекордов Украины по выполнению упражнения "Подъем переворотом на перекладине" на открытом воздухе .

Как сообщается в Facebook ВУЗа, Дмитрий за четыре с половиной часа смог 760 раз подняться над турником.

Представители Книги рекордов Украины, начальник военного института, представители местной власти, родные и друзья поздравили Дмитрия с его первой победой.

"В планах молодого спортсмена установить мировой рекорд по выполнению этого упражнения в помещении с соответствующими условиями", – говорится в сообщении.

Facebook Житомирского военного института

Facebook Житомирского военного института

Facebook Управления по делам семьи, молодежи и спорта Житомирского городского совета

Facebook Управления по делам семьи, молодежи и спорта Житомирского городского совета

Facebook Управления по делам семьи, молодежи и спорта Житомирского городского совета

Facebook Управления по делам семьи, молодежи и спорта Житомирского городского совета

Facebook Житомирского военного института

Facebook Житомирского военного института

Facebook Житомирского военного института

Facebook Житомирского военного института

Facebook Житомирского военного института

Facebook Житомирского военного института

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