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Курьез года: боец UFC завершил бой самым необычным образом

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Американский боец смешанных единоборств (UFC) Джарред Брукс нокаутировал сам себя в центральном поединке FC Fight Night 131, который состоялся в Нью-Йорке. Бой против соотечественника Хосе Торреса, дебютировавшего в дивизионе, неожиданно завершился во втором раунде.

25-летний Брукс доминировал в октагоне и смог поднять соперника, однако попытка бросить оппонента завершилась плачевно. Джарред сам ударился головой о настил. Торресу оставалось разве что добить противника.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Знаменитый российский боец за 48 секунд нокаутировал американца в UFC

Напомним, что 1 июня российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко (56 побед, 11 поражений) сенсационно проиграл бразильцу Бруно Силве (18 побед, 6 поражений).

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Тема
UFC
Место
США
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