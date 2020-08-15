Культуристка уронила себе на лицо штангу. Момент попал на видео

В сети набирает популярность ролик с одного из заграничных тренажерных залов с неопытной культуристкой в главной роли.

Девушка не рассчитала свои силы во время жима штанги лежа и едва за это серьезно не поплатилась.

Спортсменка не смогла выполнить последнее повторение, уронив снаряд себе на лицо, только чудом не покалечившись. Фитоняшка попыталась выбраться из-под штанги, но из-за того, что блины были закреплены замками, ей не удалось скинуть их с грифа. В конце концов обессилившей героине видео пришел на помощь ее партнер. Он и освободил "пленницу".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интернете стал знаменитым ролик неизвестной американской культуристки, позирующей перед выступлением на соревновании.

В спортсменки в ролике настолько маленький процент жира в организме, что ее силиконовая грудь визуально словно отделяется от тела. Такой эффект "четырех грудей" вызвал шок к пользователей в интернете.

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