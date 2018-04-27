"Культура обмана": разоблачена суть допинговой системы России

Российская Федерация при помощи государственной допинговой системы преследовала не только достижение спортивных результатов, но и политических дивидендов. Такое мнение выразил канадский юрист Ричард Макларен, известный своими расследованиями о нарушениях в спортивной сфере РФ.

"Система, которая была в России, включала в себя людей на всех уровнях. То, что происходило в стране, было масштабным спортивным мошенничеством. В России много слабых мест, которые позволяют культуре обмана расти и становиться превалирующей. Это часть успеха политической структуры и международного имиджа страны, в частности это касается того, что Россия заинтересована в убеждении других стран. Политическая и геополитическая культура здесь доминируют над тем, что делают спортсмены", – приводит слова юриста "Спорт-Экспресс".

Как сообщал "Обозреватель", Украинских призеров ЧЕ лишили медали в пользу России чемпионата Европы, отдав награды россиянам.