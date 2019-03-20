Кулаком в голову: футзалистка сборной Украины напала на тренера во время матча — опубликовано видео

Игрок сборной Украины Анна Сидоренко отметилась грязным поступком в 11-м туре Высшей лиги чемпионата Украины по футзалу среди женщин. Инцидент произошел в матче киевских команд "IMS-НУХТ" — "Будстар-НПУ".

Анна Сидоренко tesla.football

23-летняя полевая "IMS-НУХТ" на 17-й минуте не смогла сдержать эмоции и ударила кулаком в голову тренера "Будстар-НПУ" Александра Ратича, ранее возглавлявшего "НУХТ". Арбитр без колебаний показал спортсменке красную карточку.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "НУХТа".

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