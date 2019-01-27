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''Фашисты'': издевательства над девочкой-штангисткой из России сняли на видео

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Видео с тренировкой 11-летней спортсменки из Московской области Софии Враговой вызвало бурное обсуждение в интернете. В ролике юная штангистка из Старой Купавны приседает со штангой весом в 55 кг.

Пользователи выразили возмущение такими издевательствами над ребенком.

"Резко присела, коленям — не хана? И тем более зачем это в таком юном возрасте?", "Да куда же ты смотришь, идиот!?", "Фашисты" — пишут юзеры.

OBOZREVATEL предлагает читателям самим оценить способы подготовки спортсменок в России

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Тема
тяжелая атлетика
Место
РоссияМосква
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