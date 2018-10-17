''Кучка россиян'': стали известны новые подробности побоища после боя Хабиб – Конор

Один из фанатов Конора МакГрегора рассказал, что пытался защитить своего земляка от нападения со стороны бойцов россиянина Хабиба Нурмагомедова после боя 6 октября. По словам болельщика из Дублина по имени Мартин, он серьезно испугался за "Ноториуса".

"Я подумал, что Россия напала на Ирландию. Я увидел, что кучка россиян запрыгнула в октагон, а уставший МакГрегор подвергся нападению с их стороны. Мне нужно было добраться до Конора. В тот момент я подумал, что моя страна зовет меня. Разочарован, что не добрался туда быстрее. Не сказал бы, что тогда взял верх адреналин. Первое место занял патриотизм. Я думал, что Конор может быть убит. Нельзя было этого допустить", – рассказал Болельщик в интервью USA Today.

Новости У Хабиба назвали условия реванша с Конором

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин Хабиб Нурмагомедов после победы над Конором МакГрегором выпрыгнул из клетки и набросился на одного из друзей соперника, чем спровоцировал массовую драку.

Кроме того, в октагон прорвались бойцы из команды Хабиба, которые напали на "Ноториуса". Один из них, Зубайра Тухугов, ударил ирландца из-за спины в висок, за что был уволен из UFC.