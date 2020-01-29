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29 января • обновлено в 15:56
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Кубок мира по горнолыжному спорту перенесен из-за коронавируса

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Международная федерация горнолыжного спорта (FIS) отменила гонки этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине, которые должны были пройти 15 и 16 февраля, из-за коронавируса.

"С огромным сожалением мы вынуждены сообщить о решении отменить гонки Кубка мира в Яньцине. Несмотря на низкий риск распространения заболевания в городе, здоровье и благополучие всех спортсменов и участников соревнований является для нас главным приоритетом", – написано в заявлении на официальном сайте организации.

Горнолыжная трасса в Яньцине

Горнолыжная трасса в Яньцине

China.org

Стоит отметить, что первые соревнования на новой олимпийской трассе в Яньцине, которые прошли с 16 по 20 января в рамках Китайских национальных зимних игр, произвели хорошее впечатление на технических и медицинских экспертов FIS. Они оценили высокий уровень организации гонок и хорошее состояние новой трассы.

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Темы
горнолыжный спорт Коронавирус
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