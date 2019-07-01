Президент России Владимир Путин подвергся троллингу в сети после того, как побывал на закрытии Европейских игр, которое прошло накануне в Минске.

Глава Кремля попал на церемонию награждения украинского боксер Александра Хижняка. После вручения медалей Путину пришлось встать во время исполнения гимна Украины.

кадр из видео

Пользователи интернета так же обратили внимание на охранника президента РФ, который стоял в помещении с зонтиком. "У охранника зонтик. Бронированный, наверное", "А для чего зонтик в закрытом помещении?", "От г**на закрываться", "Крупнокалиберный зонт", "Это не просто зонтик. С помощью зонта они общаются, типа язык жестов, руку поставить, поднимет, там свои тайные послания", – пишут в комментариях под видео на странице YouTube-канале российского вещателя ТВ "Центр".

Как сообщал OBOZREVATEL, борец Жан Беленюк после своей победы в финале Европейских игр зажег зрительный зал исполнением гопак с украинским флагом.

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