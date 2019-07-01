ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

"От г**на закрываться": Путина высмеяли за приезд на Европейские игры

1.2тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин подвергся троллингу в сети после того, как побывал на закрытии Европейских игр, которое прошло накануне в Минске.

Глава Кремля попал на церемонию награждения украинского боксер Александра Хижняка. После вручения медалей Путину пришлось встать во время исполнения гимна Украины.

"От г**на закрываться": Путина высмеяли за приезд на Европейские игры

кадр из видео

Новости
"Путин х**ло": президента РФ на Европейских играх встречали оскорбительными баннерами

Пользователи интернета так же обратили внимание на охранника президента РФ, который стоял в помещении с зонтиком. "У охранника зонтик. Бронированный, наверное", "А для чего зонтик в закрытом помещении?", "От г**на закрываться", "Крупнокалиберный зонт", "Это не просто зонтик. С помощью зонта они общаются, типа язык жестов, руку поставить, поднимет, там свои тайные послания", – пишут в комментариях под видео на странице YouTube-канале российского вещателя ТВ "Центр".

Как сообщал OBOZREVATEL, борец Жан Беленюк после своей победы в финале Европейских игр зажег зрительный зал исполнением гопак с украинским флагом.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Европейские игры 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Европейские игры 2019
Персона
Владимир Путин
Место
БеларусьМинск
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
укр сми любят опускать себя ниже плинтуса. ВВП встал при исполнении гимна, это нормально. Но для быдла это , что то не естественное. Вы так ненавидите Россию, но торгуете с ней, и зубами вцепились в транзит газа. Лицемерные гомодрилы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
зачем гов*о закрывать от гов*а, Ани-же из одной параши?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel