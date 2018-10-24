Кровавый марафон: легкоатлетка 200 метров зря ползла со сломанной ногой - видеофакт

Японская легкоатлетка сломала ногу на марафоне, но отказалась сходить с дистанции и 200 метров ползла до финиша. Инцидент произошел в префектуре Фукуока во время спортивного соревнования Экидэн.

Девушка уже пробежала несколько километров и через 200 метров должна была передать эстафету следующему участнику, когда почувствовала резкую боль в голеностопе. Она на коленях преодолела оставшуюся дистанцию, оставляя кровавые следы на асфальте.

После завершения гонки ее госпитализировали с переломом. Сейчас она идет на поправку, однако полного выздоровления стоит ожидать через три-четыре месяца.

Позже стало известно, что она страдала зря: после падения ее команду исключили из соревнований.

Отметим, что не так давно бегун потерял на финише свои гениталии, собрав за 2 дня 1.5 млн просмотров на Youtube.