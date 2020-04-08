Роналду опубликовал фото украинки Левченко в Instagram

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду похвалил украинскую легкоатлетку Юлию Левченко у себя в Instagram после того, как она выполнила его челлендж в рамках "Nike Living Room Cup”.
Ранее пятикратный обладатель "Золотого мяча" опубликовал ролик, в котором сделал 142 скручивания тела за 45 секунд, и предложил всем попытаться превзойти его результат. Левченко удалось выполнить это упражнение 80 раз, что позволило ей оказаться в Instagram-сторис Криштиану.
Юлия Левченко
KP.UA
@cristiano
Воскресенье / Sunday🤍 Nike Living Room Cup🏆 - первая неделя. Результат ⏱45 секунд = 80 скручиваний 🤔 Thank you @cristiano 💪🏼🔥 Передаю это жаркое упражнения вам ❤️@kishch @gerashchenkoi @sergey_spilnyak @vladislav_olegovichh @kovba_v @ari_saily #playinside #livingroomcup @nike
Отметим, что "Nike Living Room Cup" – инициатива компании Nike, которая пропагандирует занятия спортом в домашних условиях во время карантина.
Ранее Левченко, показала, чем занимается во время карантина, чтобы сохранить себя в тонусе, и ответила на вопросы подписчиков Instagram.
Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа Левченко завоевала золотую медаль на командном чемпионате Европы в Быдгоще (Польша). Спортсменке покорилась планка 197 сантиметров.
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