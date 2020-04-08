Роналду опубликовал фото украинки Левченко в Instagram

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду похвалил украинскую легкоатлетку Юлию Левченко у себя в Instagram после того, как она выполнила его челлендж в рамках "Nike Living Room Cup”.

Ранее пятикратный обладатель "Золотого мяча" опубликовал ролик, в котором сделал 142 скручивания тела за 45 секунд, и предложил всем попытаться превзойти его результат. Левченко удалось выполнить это упражнение 80 раз, что позволило ей оказаться в Instagram-сторис Криштиану.

Юлия Левченко KP.UA

@cristiano

Отметим, что "Nike Living Room Cup" – инициатива компании Nike, которая пропагандирует занятия спортом в домашних условиях во время карантина.

Ранее Левченко, показала, чем занимается во время карантина, чтобы сохранить себя в тонусе, и ответила на вопросы подписчиков Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа Левченко завоевала золотую медаль на командном чемпионате Европы в Быдгоще (Польша). Спортсменке покорилась планка 197 сантиметров.

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