Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла "золото" чемпионата Европы: видео триумфа

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко завоевала золотую медаль на командном чемпионате Европы в Быдгоще (Польша). Спортсменке покорилась планка 197 сантиметров.

Для сборной Украины это первое "золото" на континентальном первенстве. Левченко, которую называют красивейшей легкоатлеткой страны, принесла в копилку команды 12 баллов.

Сборная Украины заняла 7-е место на командном первенстве Европы. Для сохранения прописки в Суперлиге украинской команде необходимо было попасть в первую семерку. В результате в упорной борьбе наша команда обогнала Чехию и в следующий раз вновь выступит в дивизионе сильнейших.

Юлия Левченко Instagram Юлии Левченко

Новости Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла чемпионат Европы

Левченко стала единственной украинкой, выигравшей золото. Также бронзовую медаль украинской команде принесла Ирина Климец в метании молота. Ее результат – 71.67 м.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее Юлия Левченко рассказала о том, какие качества ценит в мужчинах.

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