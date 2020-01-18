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18 января • обновлено в 19:35
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Красивейшая легкоатлетка Украины с рекордом выиграла престижный турнир

1.7т
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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла Мемориал Демьянюка во Львове, с результатом 2,01 повторив рекорд Украины в помещении.

Это достижение в 2008 году на чемпионате мира установила Вита Паламар.

18-летняя днепрянка после победы с результатом 1,99 метра решила сделать дополнительные попытки, и с третьего раза Ярославе покорилась рекордная высота.

Результат Магучих стал лучшим среди всех спортсменок мира в этом сезоне на соревнованиях в закрытых помещениях.

Отметим, что второй результат принадлежит другой украинке. Юлия Левченко прыгнула на 2.00 метра на турнире "Рождественские старты", который прошел 11 января.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

(с)rosya_dp

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

(с)rosya_dp

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

(с)rosya_dp

Новости
Красавица-украинка признана "Восходящей звездой" легкой атлетики

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября Магучих получила приз “Восходящая звезда” на торжественной ежегодной церемонии награждения EA Golden Tracks, которая прошла в Таллине (Эстония).

30 сентября Ярослава принесла сборной Украины серебряную награду на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, завоевав второе место в прыжках в высоту. При этом 18-летняя спортсменка установила мировой рекорд среди юниоров в возрастной категории U-20.

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Автор
Максим Богданов
Тема
легкая атлетика
Персона
Ярослава Магучих
Место
Украина Львов
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Симпатичная ну уж очень худенькая
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