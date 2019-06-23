Украинская чемпионка сенсационно осталась без медали на Европейских играх

Титулованная украинка Елена Костевич стала пятой на II Европейских играх в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

34-летняя черниговская спортсменка завершила выступления с результатом 176,6 балла.

Финал складывался для олимпийской чемпионки, чемпионка мира и Европы неудачно. В первом раунде Елена сделала несколько плохих выстрелов и финишировала последней. В последующих раундах Костевич пыталась догнать соперниц, однако выше пятой позиции подняться не смогла.

Напомним, что несколькими часами ранее в этой же дисциплине "серебро" завоевал украинский стрелок Олег Омельчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Костевич выиграла чемпионат мира по спортивной стрельбе, который проходит в Чханвоне (Южная Корея).

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся