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Украинская чемпионка сенсационно осталась без медали на Европейских играх

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Титулованная украинка Елена Костевич стала пятой на II Европейских играх в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Украинская чемпионка сенсационно осталась без медали на Европейских играх

34-летняя черниговская спортсменка завершила выступления с результатом 176,6 балла.

Финал складывался для олимпийской чемпионки, чемпионка мира и Европы неудачно. В первом раунде Елена сделала несколько плохих выстрелов и финишировала последней. В последующих раундах Костевич пыталась догнать соперниц, однако выше пятой позиции подняться не смогла.

Украинская чемпионка сенсационно осталась без медали на Европейских играх

Напомним, что несколькими часами ранее в этой же дисциплине "серебро" завоевал украинский стрелок Олег Омельчук.

Новости
Елена Костевич выиграла чемпионат мира по стрельбе, обойдя россиянку

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Костевич выиграла чемпионат мира по спортивной стрельбе, который проходит в Чханвоне (Южная Корея).

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Тема
Европейские игры 2019
Персона
Елена Костевич
Место
БеларусьМинск
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