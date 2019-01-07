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Кошмарная травма бойца MMA шокировала комментаторов - видео не для слабонервных

2.3тЧитать материал на украинском

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джонатан Кинг во время боя против соотечественника Криса Уильямса получил ужаснейший перелом ноги.

Джонатан Кинг

Джонатан Кинг

кадр из видео

Боец провел по оппоненту "лоу кик" (удар ногой по нижней части тела), но кости не выдержали и переломились. Комментаторы были шокированы таким поворотом и не смогли сдержать эмоций. В тоже время сам пострадавший был спокоен и молча ждал, пока в октагон прибегут медики.

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Тема
MMA
Место
США
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