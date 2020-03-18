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18 марта • обновлено в 21:58
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Коронавирус: UFC официально отменил бой Хабиб - Фергюсон

1.4т
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Из-за пандемии коронавируса Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проведение в Бруклине турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - UFC 249.

Главным событием этого ивента должен быть бой за титул чемпиона в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

"С учетом всех мер предосторожности и в соответствии с недавними рекомендациями, выпущенными Центром по контролю за заболеваниями штата Нью-Йорк, Спортивная комиссия штата Нью-Йорк информирует UFC о том, что UFC 249 не может быть проведён в Нью-Йорке", - гласит заявление, которое приводит MMA Fighting.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что бой состоится, несмотря на коронавирус.

Главный поединок турнира UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке на арене "Барклайс-центр" 18 апреля. Уже был назван телеканал, на котором был запланирован показ.

Напомним, что 7 сентября в главному бою турнира UFC 242 в Абу-Даби против Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов добыл 28-ю победу в ММА. Встреча завершилась в третьем раунде, когда россиянин удачно провел удушающий прием.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус UFC
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон
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