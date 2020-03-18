Из-за пандемии коронавируса Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проведение в Бруклине турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - UFC 249.

Главным событием этого ивента должен быть бой за титул чемпиона в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

"С учетом всех мер предосторожности и в соответствии с недавними рекомендациями, выпущенными Центром по контролю за заболеваниями штата Нью-Йорк, Спортивная комиссия штата Нью-Йорк информирует UFC о том, что UFC 249 не может быть проведён в Нью-Йорке", - гласит заявление, которое приводит MMA Fighting.

New York Commission officially nixes UFC 249 at Barclays Center in Brooklyn (@DamonMartin) https://t.co/kvuUDpQt2e pic.twitter.com/4QjCjqF9Xf — MMAFighting.com (@MMAFighting) March 18, 2020

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что бой состоится, несмотря на коронавирус.

Главный поединок турнира UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке на арене "Барклайс-центр" 18 апреля. Уже был назван телеканал, на котором был запланирован показ.

Напомним, что 7 сентября в главному бою турнира UFC 242 в Абу-Даби против Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов добыл 28-ю победу в ММА. Встреча завершилась в третьем раунде, когда россиянин удачно провел удушающий прием.

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