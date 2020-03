Из-за пандемии коронавируса Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проведение в Бруклине турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - UFC 249.

Главным событием этого ивента должен быть бой за титул чемпиона в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

"С учетом всех мер предосторожности и в соответствии с недавними рекомендациями, выпущенными Центром по контролю за заболеваниями штата Нью-Йорк, Спортивная комиссия штата Нью-Йорк информирует UFC о том, что UFC 249 не может быть проведён в Нью-Йорке", - гласит заявление, которое приводит MMA Fighting.

New York Commission officially nixes UFC 249 at Barclays Center in Brooklyn (@DamonMartin) https://t.co/kvuUDpQt2e pic.twitter.com/4QjCjqF9Xf