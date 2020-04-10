Радикальный перенос ФИБА: как коронавирус обрушился на спорт. Обновляется

Европу полностью поглотил коронавирус, от чего массово страдает весь спорт. Почти все национальные чемпионат прерваны, еврокубки остановлены, Евро-2020 и Олимпиада перенесены!

Каждый день разные страны принимают радикальные меры, выдавая болельщикам новые "неприятные" сюрпризы и откладывая возвращение футбола. И будет ли вообще доигран нынешний сезон - сказать наверняка нельзя...

"Наполи" и "Барселона" из-за коронавируса даже не успели завершить 1/8 финала, сыграв лишь первый матч в Италии (1:1)

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КАК КОРОНАВИРУС СУЩЕСТВЕННО УДАРИЛ ПО СПОРТУ В МИРЕ

ЧТО ИМЕЕМ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ (10 АПРЕЛЯ)

17:33 Исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто заявил, что не может гарантировать проведение Олимпиады летом 2021 года из-за пандемии коронавируса. Он не уверен, что до этого времени человечество сможет взять ситуацию под контроль. Сообщает издание FirstPost.

12:30. Стадион в Кардиффе (Уэльс), как и многие другие европейские футбольные арены, переоборудуют на больницу. При этом "стадионная больница" на 2000 места станет второй по величине во всей Великобритании

10:00. Несмотря на все ожидания и предположения, НБА пока не стала снижать зарплаты баскетболистам. Игроки Лиги 15 апреля получат зарплату в полном объеме. НБА и Ассоциация игроков уже несколько недель ведут переговоры о снижение зарплат в связи с приостановкой сезона. Стороны обсуждают вариант удержание процента от выплат с 1 мая.

КРАТКИЙ ИТОГ 9 АПРЕЛЯ. Из-за пандемии почти все большие турниры были перенесены с 2020-го на 2021 год, но ФИБА уже пошла дальше. Организация перенесла Евро-2021 сразу на 2022 год (как говорится, с запасом). В это время УЕФА уже рассматривает вопрос о количестве хозяев перенесенного Евро-2021 - из списка могут выпасть Италия (Рим) и Испания (Бильбао).

18:30. Международная федерация баскетбола (ФИБА) отменила проведение мужского чемпионата Европы в 2021 году и перенесла его на 2022 год.

11:52. УЕФА может сократить количество хозяев Евро-2020 из-за коронавируса. Футбольные ассоциации Испании и Италии не уверены, что смогут провести матчи в Бильбао и Риме из-за последствий пандемии. На других стадионах уже есть запланированные на лето 2021 года мероприятия. Об этом сообщает издание DailyMail.

10:27. Руководство шотландской Премьер-лиги рассматривает возможность досрочного завершения сезона вслед за Бельгией. Вскоре среди клубов низших лиг пройдет голосование на предмет доигрывания чемпионатов. Следующей на очереди может стать и Премьер-лига. Об этом сообщает SkySports.

17:59. Легендарный игрок "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль вылечились от коронавируса. Об этом сообщает Calciomercato.

17:55 Руководство "Севильи" приняло решение урезать зарплату футболистов и персонала на 70%. Детали по уменьшению окладов станут известны позже. Пока что это самые жесткие меры по сокращению зарплат в европейских топ-чемпионатах.

16:29 "Наполи" стал первым клубом итальянской Серии А, который пошел на сокращение персонала. Президент команды Аурелио де Лаурентис принял решение уволить 30 сотрудников. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

11:15. "Нам грозят потери по крайней мере в 1 миллиард фунтов, если мы не сможем завершить сезон 2019/20. Эти убытки только увеличатся, если пандемия продлится в будущем. Это негативно скажется не только на финансах 20 клубов Премьер-лиги, но и окажет значительное негативное влияние на весь профессиональный ландшафт", - цитирует исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерс Sky Sports.

09:50. Старт сезона в Формуле-1 снова откладывается из-за пандемии коронавируса. Ранее в Ф1 предполагали, что сезон в 2020-м стартует с Гран-при Канады в июне, но и этот этап Формулы отложен. Теперь в Ф1 надеются, что сезон можно будет начать этапом во Франции. Также руководство организации продлило на 2 недели запрет на разработку новых технологий.

КРАТКИЙ ИТОГ 7 АПРЕЛЯ. Пока игроки скучают на карантине (как Кайл Уокер из "Ман Сити", который после скандальной вечеринки снова нарушил карантин), НБА и ФИФА делают довольно весомые заявления. Баскетбольная лига утверждает, что даже не будет рассматривать возобновление сезона до начала мая, а ФИФА хочет бессрочно продлить нынешний сезон и разрешать клубам автоматически продлевать контракты футболистов, рассчитанные до 30 июня

19:45 ФИФА из-за коронавируса объявила о бессрочном продлении сезона-2019/20 и разрешила продлевать контракты, рассчитанные до 30 июня, на срок, необходимый для завершения текущего сезона.

14:30 Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер, который попал в скандал, устроив вечеринку с проститутками, снова попался на нарушении карантина. Об этом сообщает The Sun.

11:30. НБА не спешит с прогнозами о возобновлении сезона, и более того, комиссионер Лиги Адам Сильвер заявил, что минимум до мая НБА не будет принимать ни каких решенией о возобновлении сезона. И пока довольно тяжело спрогнозировать, когда элитный баскетбольный дивизион вернется на паркет

10:00. Известный турецкий вратарь Рюшту Речбер, ранее госпитализированный в непростом состоянии из-за коронавируса, сумел "выкарабкаться" и уже выписан из больницы. По словам жены Речбера, вратарь провел в критическом состоянии 11 дней.

КРАТКИЙ ИТОГ 6 АПРЕЛЯ. В Италии вроде уже и смирились, что Серия А в этом сезоне не возобновится. Но все же СМИ называют даты 17 мая и 20 июня, а президент УЕФА Александр Чеферин заверяет, что чемпионат Италии будет доигран. В Испании же более пессимистичны, где в местном "Эспаньоле" заразилось 8 футболистов.

Но все это - мелочи, по сравнению с жертвами от эпидемии. В этот день футбольный мир потерял опытного спортивного медика Франции и "Реймса" Бернарда Гонсалеса, а также мать главного тренера "Ман Сити" Хосепа Гвардиолы...

17:42. Мать главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы умерла от коронавируса в возрасте 82 лет. Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.

17:08. Недавно итальянские клубы на общем собрании приняли решение перенести возобновление сезона на неопределенный срок. В СМИ называют две даты: оптимистичная – 17 мая, пессимистичная – 20 июня. Кроме того, президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что итальянская Серия А точно будет доиграна.

13:37. Восемь футболистов и два тренера "Эспаньола" заразились коронавирусом. И каталонский клуб, и ранее "Валенсия" переплюнули любую итальянскую по количеству заболевших.

10:45. Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернард Гонсалес покончил с собой из-за коронавируса. Специалист, проработавший в команде 23 года, оставил предсмертную записку. Об этом сообщает Goal.

09:50. В Испании хотят коллективно решить вопрос о снижении зарплат, и местный профсоюз футболистов уже подготовил свой план по оптимизации (сокращение зарплат на 10%, если сезон не будет завершен, и на 10% в следующем). Но Ла Лига пока отвергает этот план, во главе с ее президентом Хавьером Тебасом, сообщают испанские СМИ. Хотя некоторым клубам, которые сами урезали зарплату футболистам и работникам ("Барселона", "Эспаньол", "Атлетико"), Лига уже дала добро в личном порядке.

КРАТКИЙ ИТОГ 5 АПРЕЛЯ. Пока игроки "Фиорентины" и Пауло Дибала со своей девушкой добивают коронавирус, в Англии одноклубник Александра Зинченко по"Манчестер Сити" Кайл Уокер "глушит" скуку с помощью вечеринки и "плохих девочек". Тем временем национальные Лиги и УЕФА заняты глобальными проблемами - в Англии ищут любые пути, как избежать миллиардного убытка в случае, если не получится завершить сезон, а в УЕФА уже потихоньку намекают, что Лига чемпионов и Лига Европы могут быть вовсе не доиграны.

18:40. Украинский баскетболист испанской "Фуэнлабрады" Вячеслав Бобров, вылечившийся от коронавируса, описал симптомы и назвал стоимость лечения

17:20 Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев заявил, что финансово поможет больницам в борьбе с коронавирусом, отдав часть гонорара от боя с чемпионом WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

16:30. Футболисты итальянской "Фиорентины" Патрик Кутроне, Херман Пеццелья и Душан Влахович вылечились от коронавируса.

15:50. Футболист "Манчестер Сити" Кайл Уокер устроил вечеринку с двумя проститутками. Одноклубник украинца Александра Зинченко сперва обратился к людям с призывом оставаться дома из-за коронавируса, а затем вместе с другом вызвали двух девушек во время карантина в арендованный дом за 2 200 фунтов/час.

14:20. Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-5, 21 KO) заявил, что возникновение пандемии коронавируса связано с вышками мобильной связи 5G.

12:15. Ориана Сабатини, девушка форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы, рассказала, что спортсмен вновь сдал положительный тест на коронавирус.

11:30. Несмотря на свою принципиальность и желание не терять еврокубки, УЕФА таки начинает прогибаться и отступать перед пандемией. Уже и сам президент УЕФА Александр Чеферин допускает, что Лига чемпионов и Лига Европы в этом сезоне не будут доиграны.

"У нас есть несколько различных планов по возобновлению сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы в мае, июне и июле. Даже существует вероятность, что оставшиеся матчи не будут сыграны вообще. Все зависит от правительств различных стран, разрешат ли они проводить соревнования", - цитирует Чеферина AS.

09:30. АПЛ продолжает искать идеальный сценарий для оптимизации расходов, чтобы уменьшить убытки, и всеми силами просит игроков пойти на уменьшение зарплат. В ином случае клубы могут потерять 1,137 миллиарда фунтов (поэтому некоторые английские клубы пытаются убедить игроков пойти на 30-процентное снижение зарплаты или отсрочку по ее выплате).

АПЛ посредством специальной презентации сообщила игрокам, что организация потеряет около 762 миллионов фунтов из-за отсутствия трансляций, если сезон не будет доигран. В 200 миллионов фунтов АПЛ оценила потерянную прибыль в дни матчей (продажи билетов и другие продажи на стадионе). Еще 175 миллионов клубы потеряют на спонсорских контрактах, сообщает The Telegraph.

КРАТКИЙ ИТОГ 4 АПРЕЛЯ. Футбол продолжает отступать перед эпидемией коронавируса. ФИФА рекомендует перенести все июньские матчи сборных на более поздний срок, в Италии уже смирились с переносом Серии А на неопределенный срок, без конкретной даты, а в других чемпионатах уже цепляются за новый дедлайн завершения национальных турниров - 3 августа (а не 30 июня). И только Беларуси и Таджикистану все-равно - их чемпионаты только начались и не собираются останавливаться.

18:30. Несмотря на пандемию, 4 апреля в Таджикистане стартовал футбольный сезон-2020. Чемпион и обладатель Кубка страны "Истиклол" сыграет в матче за Суперкубок Таджикистана с серебряным призером прошлого сезона "Худжандом".

16:40. Клубы АПЛ пытаются убедить игроков пойти на 30-процентное снижение зарплаты или на отсрочку ее выплаты из-за коронавируса.

15:50. Легенда сборной Колумбии раздаст миллион презервативов для борьбы с коронавирусом. Фаустино Асприлья заявил, что не сможет использовать все кондомы самостоятельно.

14:20. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудит с руководителями главных спортивных лиг Северной Америки ситуацию с пандемией коронавируса.

13:15. Жги, Беларусь, жги! Чемпионат Беларуси – единственный, который не остановился во время пандемии коронавируса в Европе, и уже приковал внимание всего мира. УЕФА давит на белорусскую федерацию как только может, но в самой стране не считают нужным останавливать футбол.

"Мы следим за ситуацией на ежедневной основе. Полностью доверяем нашей системе здравоохранения, пока нет причин останавливать чемпионат. Мы понимаем, что ситуация в некоторых странах очень серьезная, но после консультаций с соответствующими властями мы считаем, что чемпионат пока может продолжаться", – заявил генсек белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий.

11:50. ФИФА вслед за УЕФА выступила с настоятельной рекомендацией перенести все июньские матчи сборных на неопределенный срок. Скорее всего, ни в одном регионе мира национальные команды в июне еще не сыграют

9:00. 3 апреля в Италии клубы фактически весь день обсуждали такое желаемое возобновление Серии А, но оказалось, что не все участники уже хотят возвращать чемпионат и в целом доиграть сезон. В итоге сошлись на том, что вернуть футбол можно будет только тогда, когда ситуация позволит без опасности для жизни соблюдать все санитарно-гигиенические нормы. Официально же возобновление сезона перенесено на неопределенный срок, без конкретной даты

КРАТКИЙ ИТОГ 3 АПРЕЛЯ. После решения Бельгии досрочно завершить чемпионат УЕФА резко оживилась в роли оппонента, призвав не заканчивать национальные турниры раньше времени. В УЕФА даже пригрозили недопуском бельгийских клубов в еврокубки, но Бельгию это не испугало – местная федерация своего решения не изменит. А тем временем в АПЛ надеются за любую цену доиграть сезон, на фоне чего появляются идеи доиграть чемпионат даже в Китае...

17:40 Руководство украинской Премьер-лиги не рассматривает "бельгийский" сценарий и планирует закончить чемпионат. Об этом сообщает SportArena.

16:59 Королевская бельгийская футбольная ассоциация не отменит решения о завершении сезона, несмотря на угрозу недопуска команд в еврокубки. Ассоциация провела телефонные переговоры с УЕФА, в ходе которых подробно объяснила причины своих действий. Об этом сообщает официальный сайт организации.

15:30 УЕФА может не допустить к участию в еврокубках сезона 2020/21 клубы из стран, которые примут решение досрочно завершить чемпионат. Об этом сообщил известный итальянский агент Марко Трабукки у себя в Twitter, прикрепив скриншот письма УЕФА.

13:45 Звездный экс-футболист Самуэль Это'о был крайне возмущен из-за идеи французских профессоров, которые заявили, что вакцину от коронавируса сначала нужно протестировать в Африке. Он отреагировал на их высказывания у себя в Instagram, написав, что Африка не является местом для экспериментов.

12:45. В Англии, как говорится, "сходят с ума по-своему". На недавнем совещании клубов АПЛ один из участников предложил доиграть сезон... в Китае. Мол, там уже успешно справляются и почти устранили эпидемию коронавируса. Но остальные 19 отказались. Кому именно пришла в голову такая остроумная мысль, не сообщается.

09:40. УЕФА теряет контроль над ситуацией? После завершения Бельгией национального чемпионата и подобных мыслей Нидерландов УЕФА быстренько выступила со специальным письмом членам-ассоциациям "не делать поспешных выводов".

"Мы уверены, что футбол может возобновиться в ближайшие месяцы на тех условиях, которые продиктуют органы государственной власти. Любое решение о завершении сезона на данном этапе преждевременное и неоправданное. Крайне важно, чтобы даже эпидемия не смогла повлиять на то, чтобы наши чемпионаты завершались на поле и чемпионы определялись на основании текущих результатов", – сказано в письме.

КРАТКИЙ ИТОГ 2 АПРЕЛЯ. Пока в Украине выздоравливает первый спортсмен с коронавирусом, в Европе разворачивается новая "битва за футбол". Бельгия стала первой страной в Европе, которая завершила свой национальный чемпионат, что явно не по духу УЕФА, которая до этого установила новый дедлайн для доигровки чемпионатов – 3 августа. И пока клубы решают глобальные проблемы, нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин хочет воспользоваться паузой для прохождения армейской службы на родине, в Южной Корее.

22:30. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что в случае досрочного завершения сезона нужно будет присудить кому-то скудетто, и "Ювентусу" такое решение не понравится".

22:00. После того, как Бельгия сегодня досрочно завершила чемпионат, в соседних Нидерландах тоже задумались о подобном. В частности, "Аякс", АЗ Алкмаар и ПСВ уже выступили с такой инициативой и призывом к Королевскому футбольному союзу Нидерландов.

18:10. Нападающий английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин пытается договориться с руководством команды о прохождении военной службы в Южной Корее во время приостановки сезона из-за пандемии.

17:20. Легендарный футболист мадридского "Реала" Грегорио Бенито умер от коронавируса в Испании. Ему было 73 года.

15:40 Совет директоров бельгийской Лиги Жупиле принял решение завершить нынешний чемпионат и объявить чемпионом "Брюгге", за который выступает игрок сборной Украины Эдуард Соболь. Его команда опережает второй в таблице "Гент", где играют украинцы Игорь Пластун, Роман Яремчук и Роман Безус, на 15 очков. Издание HLN сообщает, что турнирное положение команд на момент приостановки чемпионата является окончательным.

12:50 Легендарный голкипер сборной Турции Рюштю Речбер столкнулся с большими проблемами из-за болезни. Его симптомы являются одними из самых тяжелых среди знаменитых спортсменов, заразившихся коронавирусом. На протяжении последних 72 часов его кожа и губы остаются серыми, ему не хватает воздуха, поэтому он не может разговаривать.

10.00. Баскетболист Вячеслав Бобров, который официально стал первым спортсменом в Украине с коронавирусом, уже выписан из больницы и считается выздоровевшим, будучи выписанным из Александровской больницы.

23:00. Забываем про 30 июня как дедлайн УЕФА для завершения всех чемпионатов. УЕФА теперь предоставил время до 3 августа для завершения сезона в национальных турнирах, о чем в Twitter объявил Королевский футбольный союз Нидерландов.

18:40. УЕФА после сегодняшней видеоконференции снова принял решения отложить возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Чиновники не принимают идеи о конкретных датах и досрочном завершении турнира без продолжения в будущем - еврокубки должны быть доиграны. Когда - пока никто не знает.

Также было принято решение перенести матчи сборных, запланированных на июнь 2020 года.

18:20 Организаторы Wimbledon сообщили об отмене турнира в 2020 году из-за распространения коронавируса COVID-19. Соревнования должны были пройти с 29 июня по 12 июля 2020-го.

17:15 В Беларуси придумали оригинальный способ борьбы с распространением коронавируса среди болельщиков, сидящих на трибунах. Как сообщает официальный сайт брестского "Динамо", на следующем домашнем матче команды, который состоится 4 апреля, зрителей рассадят в шахматном порядке.

14:40. Сегодня в УЕФА должно пройти очередная видеоконференция по некоторым вопросам будущего европейского футбола, и одно из предложений, которое будет вынесено на обсуждение - провести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы (если турниры вообще удастся завершить) без зрителей. Об этом сообщает The Independent

11:20. Баскетболистам НБА приготовиться! Совместно с профсоюзом игроков Лига обсуждает удержание 25% зарплат игроков на случай отмены регулярного сезона. Но в НБА продолжают надеяться на возобновление матчей, хотя готовятся и к худшему сценарию. Сейчас, согласно коллективного договора, игроки теряют 1% зарплат за каждый отмененный матч в случае форс-мажора.

09:15. В Беларуси до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса, проводят национальный чемпионат по футбола (да еще со зрителями), что очень не нравится УЕФА и другим европейским сообществам. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) считает происходящее в Беларуси "откровенно непонятным.

"Мы призываем к тем же мерам, которые приняты во всем мире. Откровенно непонятно, как можно продолжать турнир в таких условиях. Здравый смысл говорит о том, что должны применяться одинаковые стандарты, мы будем добиваться этого", – заявил генеральный секретарь FIFPro Йонас Бер-Хоффман.

КРАТКИЙ ИТОГ 31 МАРТА. Кто-то из футболистов заболевает следующим, а кто-то - уже выздоровел. Тогда как легендарный турецкий вратарь Рюшту Ручбер госпитализирован с коронавирусом, один из первых зараженных в Серии А - Маноло Габбьядини - уже выздоровел. Но ситуация в целом по Италии по-прежнему катастрофическая, на что в который раз призвал обратитить внимание украинец Руслан Малиновский из "Аталанты" (Бергамо).

18:15. Клубы первой и второй Бундеслиг отложили возобновление чемпионатов до 30 апреля.

17:20. Итальянский нападающий Сампдории Маноло Габбьядини рассказал, что сдал отрицательный тест на COVID-19.

14:50. "В Италии две медсестры покончили с собой. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете, – правда. Те, кто думают, что коронавирус это шутка, вы идиоты!" – "ледяной душ" сегодня от украинского хавбека итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского, который оказался на северее Италии, в эпицентре вспышки эпидемии коронавируса в Италии.

11:50 У легендарного голкипера сборной Турции Рюштю Речбера был выявлен коронавирус. Сейчас он находится в критическом состоянии в одной из больниц. Об этом сообщает The Guardian.

9:20. Все страны мира испытывают дефицит аппаратов искуственного дыхания легких, и инженеры Формулы-1 сделали свой вклад в исправление ситуации - специалисты из "Мерседеса" в сотрудничестве с Университетским колледжем Лондона разработали инновационные аппараты ИВЛ. На изготовление первого устройства ушло менее 100 часов. Национальная служба здравоохранения Великобритании одобрила новые ИВЛ для использования. Теперь 100 аппаратов пройдут клинические испытания, после чего будут направлены в больницы.

КРАТКИЙ ИТОГ 30 МАРТА. Большие чемпионаты уже серьезно подумывают о досрочном завершении сезона. В частности, в Италии этот вопрос обсуждался сегодня на высшем уровне, а в Испании прямо заявили, что не будут доигрывать сезон в случае, если не удастся вернуться раньше 27 июня. Хотя в Англии не собираются сдаваться просто так - Премьер-лига хочет доиграть в любом случае, проводя матчи хоть каждый день в карантинных лагерях.

А тем временем кризис из-за коронавируса дает первые "цветочки" - в Европе исчезает первый профессиональный клуб высшего дивизиона. С 1 апреля начинает ликвидацию многократный чемпион Словакии - "Жилина".

23:30. Испанская Ла Лига досрочно завершит сезон, если он не будет возобновлен до 27 июня. Об этом сообщает издание Marca.

18:30. Одна из самых титулованных футбольных команд Словакии "Жилина" объявила о начале процесса ликвидации с 1 апреля. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

18:02. У знаменитого российского фигуриста, олимпийского чемпиона 1984 года Олега Васильева обнаружен коронавирус. 60-летний чемпион мира, Европы и Олимпийских игр обратился за помощью после возвращения жены и дочери из Швейцарии. Медики взяли анализы у всей семьи. У спортсмена и второго ребёнка (сына жены) они оказались положительными. Сейчас Васильевы сдали еще один тест, результатов ждут дома.

17:23 Бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, который был запланирован на 23 мая в Лондоне, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает Matchroom Boxing в Twitter.

17:03 Баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров, который накануне заболел коронавирусом, выступил с обращением к соотечественникам, напомнив об опасности заражения.

16:16 Российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов нашел свое объяснение пандемии коронавируса, назвав ее наказанием Всевышнего. Как говорится, no comments...

15:14 Стали известны даты официальных открытия и закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

Как сообщает Reuters, церемонию открытия Олимпийский игр в Токио, перенесенных на следующий год, планируется провести 23 июля 2021-го. Игры завершатся 8 августа того же года.

14:50 У российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной был обнаружен коронавирус. По информации президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева, сейчас 21-летняя спортсменка и ее мама находятся в стационаре, при этом болезнь "уже почти прошла".

"Я разговаривал с Настей. У нее был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления. По сути, она выздоровела еще дома. Ждем окончательную информацию, в том числе от врачей", – сообщил Драчев.

13:56 Бывший хавбек киевского "Динамо" Джермейн Ленс, ныне выступающий за турецкий "Бешикташ", находится в конфликте с руководством этого клуба, выразив желание нарушить требования карантина.

По информации СМИ, 32-летний голландец в связи приостановкой сезона стремится уехать к себе на родину, однако "Бешикташ" отказывается его отпускать по условиям карантина. При этом клуб пригрозил Ленсу расторжением контракта в случае, если он все-таки покинет Стамбул.

12:06. Ну что, Серии А в этом сезоне – конец? Сегодня в Италии будут обсуждать окончательную остановку всех чемпионатов. Об этом сообщил президент Ассоциации футболистов Дамьяно Томмази.

11:45 Капитан английской "Астон Виллы" Джек Грилиш разбил свой Range Rover, нарушив правила карантина. При этом за несколько часов до происшествия Грилиш выложил видео, в котором призвал фанатов оставаться дома и соблюдать условия карантина.

11:00. А в английской Премьер-лиге не собираются просто так сдавать сезон в борьбе с коронавирусом и намерены завершить чемпионат (такое впечатление, что "любой ценой"). Пока лучшая идея англичан – доиграть летом.

Но на фоне этого появляются мысли типа завершить чемпионат проведением матчей едва не каждый день в специальных "карантинных лагерях" (отдельных стадионах Лондона и пригорода). В такой концепции для каждой команды могут быть созданы специальные карантинные базы, сообщает The Independent. Но так АПЛ собирается провести все оставшиеся до конца сезона матчи и показать их трансляции, отбив хотя бы часть прибыли.

КРАТКИЙ ИТОГ 29 МАРТА. Футбольные гранды "Ювентус" и "Барселона" пошли на урезание своих зарплат, к чему подталкивают и остальные европейские клубы. А президент итальянской федерации прямо заявил, что все ФК в Италии должны брать пример с "Юве". Тем временем в Формуле 1 команда "Альфа-Ромео" выразила обеспокоенность по поводу здоровья гонщиков, призывая решить вопрос с дальнейшим проведением сезона.

22:15. Президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что все клубы Серии А должны последовать примеру "Ювентуса" и урезать свои зарплаты.

20:30. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров Украины намерен сократить расходы на спорт в связи с пандемией коронавируса.

16:15. Руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер не уверен, что все десять команд Формулы-1 смогут пережить кризисную ситуацию, усугубляющуюся в мировом автоспорте из-за пандемии коронавируса. Француз считает, что может повториться ситуация 2008-2009 гг., когда из чемпионата ушли заводские команды Honda, BMW и Toyota.

15:30. "Манчестер Сити" предложил Национальной службе здравоохранения использовать стадион Этихад для борьбы с коронавирусом. В административных помещениях и конференц-залах стадиона можно проводить обучение врачей и другого медперсонала во время пандемии.

13:20. Несмотря на недовольство футболистов "Барселоны" насчет урезания зарплат и возможный конфликт из-за этого, капитаны других спортивных команд "Барсы" открыто поддержали такую меру руководства. Лидеры команд "Барсы" по футзалу, гандболу, баскетболу и хоккею на роликах открыто выступили, что не возражают и понимающе относятся к сокращению зарплат. Теперь такого же поступка ждут и от капитана (и лидеров) футбольной команды

10:40. Киевское "Динамо" официально продлило свой карантин до 5 апреля. Пока вместе с другими командами УПЛ динамовцы находятся на общем карантине, не проводя никаких общих тренировочных занятий.

КРАТКИЙ ИТОГ 28 МАРТА. Большой толчек в вопросе оптимизации расходов сделал "Ювентус", который договорился с игроками об урезании зарплат за 4 месяца. На такой же шаг (только уже против воли некоторых футболистов) пошла и "Барселона". А тем временем в УЕФА разрабатывают 3 варианта возобновления сезона, хотя в Италии уже пошли разговоры о досрочном завершении сезона и определении чемпиона в таком случае.

21:00. "Ювентус" согласовал с футболистами урезание зарплаты на сумму за 4 месяца. Это позволит клубу сэкономить около 90 млн евро.

20:20. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что сезон в европейских чемпионатах и еврокубки может возобновиться в середине мая, в начале июня или в конце июня. Если позже, то сезон, вероятно, будет потерян.

18:05. Лидеры "Ювентуса"во главе с Криштиану Роналду согласились на понижение зарплаты из-за карантина. Теперь руководство "Юве" ведет диалог со всеми остальными футболистами, чтобы без проблем, по обоюдному согласию, сделать общее снижение зарплат в клубе. Хотя в Турине заявляют, что имеют и другие варинаты выхода из кризиса.

15:10 В испанском футбольном клубе "Валенсии" выявлено масштабное заражение коронавирусом среди игроков и сотрудников. Инфицированы 25 человек: 10 футболистов первой команды и 15 представителей персонала.

11:00. Когда многие спортсмены жертвуют сотни тысяч и миллионы на борьбу с коронавирусом, британский одиозный боксер Тайсон Фьюри и тут выделился - "Цыганский король" пожертвовал десятки тысяч электролитических напитков для сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS). Электролитические напитки помогают поддерживать водно-солевой баланс в организме и обеспечивают его витаминами.

08:15. Президент Федерации футбола Италии Гарбриэле Гравина выступил с очередным заявлением насчет продление чемпионата. На этот раз главный посыл - если Серия А даже не будет доиграна, чемпион все равно будет определен. На момент остановки лидером чемпионата был "Ювентус"

КРАТКИЙ ИТОГ 29 МАРТА. Кто-то только начинает борьбу с коронавирусом, а кто-то уже предотвращает дальнейший кризис. В Украине выявлен первый баскетболист, подхвативший вирус, - форвард сборной Украины Вячеслав Бобров. Остальные, кого инфекция обходит стороной, уже думают о будущем. В "Барселоне" урезали зарплаты всем без исключения работникам клуба (даже футболистам, которые были против и могут создать конкфликт), а англичанин Стив Брюс предлагает после карантина устроить "Фестиваль футбола", чтобы успеть доиграть чемпионат.

23:30. Бывший игрок "Шахтера", а ныне полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста пошел на хитрость, нарушив условия карантина, и теперь может понести наказание от руководства клуба. 21 марта Коста с разрешения клуба улетел на родину в Бразилию, но нарушил самоизоляцию. Игрока сдала его же девушка Наталья Феликс, опубликовавшая у себя на странице в Instagram совместное фото с Костой у бассейна.

22:15. Одно из немногих крупных спортивных событий, которое все еще не отменено из-за пандемии коронавируса - поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон - также находится на грани срыва. Известный комментатор, специализирующийся на поединках UFC, Джо Роган отказался комментировать бой, попутно наехав на организаторов шоу. Он считает, что во время поединка никому не может быть гарантирована безопасность от заражения.

"Не понимаю, как в UFC собираются проверять всех на коронавирус. Что если кто-то будет болен? Где гарантии, что Хабиб будет здоров? Где гарантии, что Тони будет здоров? Послушайте, этот бой проклят, он обречен", – цитирует Рогана Daily Express.

20:52. Американский боксер Трэвис Кауфманн сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, рассказав также о симптомах, которые ощущал в последние несколько дней.

"Моими первыми симптомами были неприятные ощущения в горле. Уже на следующий день меня будто переехал грузовик. Чувствовал себя так, будто меня побили... Я не переживаю за себя, но я волнуюсь за отца, который сейчас болен, и за своего ребенка. Люди говорят, что все это как простуда, но все это гораздо хуже", – заявил 34-летний боксер.

18:10. Федерация волейбола Украины не стала ждать конца пандемии коронавируса и мучится с продолжением чемпионата страны - и завершила турнир без определения чемпиона. Кто же представит Украину в еврокубках в следующем сезоне, будет определено позеж уже в кабинетах.

15:59. Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс предложил командам английской Премьер-лиги играть каждый день, чтобы успеть закончить этот сезон до старта нового. Об этом сообщает информагентство Telegraph.

14:30. Баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров заболел коронавирусом и сейчас находится в Александровской больнице в Киеве, где лечится еще и от односторонней пневмонии. Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

12:49. ФИФА призвала игроков отказаться от 50% зарплат из-за кризиса в мировом футболе, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает Marca.

11:50. Несмотря на масштаб эпидемии в Европе, во Франции подумывают о проведнии легендарной велогонки Тур де Франс. Старт соревнований намечен на 27 июня, и гонку могут провести без зрителей, если ситуация нормализуется. Дэдлайном для принятия решения в этом вопросе будет 1 мая, сообщила министр спорта Франции Роксана Марасиняню.

09:45. В "Барселоне", похоже, назревает серьезный конфликт. Клуб официально объявил, что урезает зарплаты всем сотрудникам клуба, включая футболистов. Но ранее многие игроки выступили против уменьшения зарплат, не желая идти на уступки руководству. Впрочем, клуб воспользовался своей опцией о форс-мажорных обстоятельствах и без согласия игроков урезал им зарплаты.

КРАТКИЙ ИТОГ 26 МАРТА. В то время как в европейских клубах набирает обороты тема оптимизации зарплат (многие идут на урезание или отмену выплат на время карантина), крупные мировые стадионы превращаются в своеобразные центры гуманитарной помощи.

Бразильская "Маракана" станет полевым госпиталем, а испанский "Сантьяго Бернабеу" - складом для медикаментов (в ближайшем будущем еще несколько стадионов Европы также намерены оказать помощь властям в борьбе с коронавирусом). Этому примеру следуют и в Украине - стадион "Динамо" им. В.Лобановского готов временно стать центром помощи заболевшим коронавирусом.

23:10. НБА решила сократить на 20 процентов базовые оклады самых высокооплачиваемых руководителей лиги.

22:30. Организаторы легендарной гонки 500 миль Индианаполиса объявили о переносе гонки на три месяца из-за коронавируса.

20:15. Шесть человек оказались заражены коронавирусной инфекцией COVID-19 во время квалификационного турнира по боксу на Олимпиаду-2020, который проходил в Лондоне.

18:35. Если бразильский легендарный стадион "Маракана" стал полевым госпиталем для заболевших коронавирусом, то испанский "Сантьяго Бернабеу" на время пандемии будет складом для медикаментов.

17:00. Еще совсем непонятно, когда пандемия коронавируса позволит возобновить футбольную жизнь в Европе, а клубы и организации уже размышляют над оптимизацией расходов. И пока клубы убеждают своих футболистов пойти на сокращение зарплат, ФИФА решила вовсе "рубануть" - отложить конечный срок действия всех контрактов до завершения чемпионатов! Грубо говоря, пока чемпионат не доиграется, все остаются на местах в любом случае.

15:27 Известный журналист Игорь Бурбас у себя в Twitter сообщил, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис готов переоборудовать стадион команды в центр спасения людей, заразившихся коронавирусом.

15:23 Часть игроков "Барселоны" отказалась идти на уступки руководству клуба, которое хочет сократить их зарплату на 70% из-за коронавируса. Они считают, что финансовые проблемы команды связаны с недочетами самого руководства. Об этом сообщает испанское издание Sport.

12:46 Знаменитый бразильский стадион "Маракана", который является одним из самых вместительных в мире, будет использоваться как полевой госпиталь для зараженных коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

12:00. УЕФА и ЕСА (Европейская асоциация клубов) уже подумывают установить новый дедлайн для завершения чемпионатов - 15 июля (вместо 30 июня). Эпидемия коронавируса не отступает так просто, и уже становится явным, что доиграть сезон до 30 июня вряд ли успеется

09:40. В Италии клубы уже ищут пути выхода из последующего кризиса, и одним из вариантов будет просьба к властям снять государственный запрет на рекламу букмекеров. Ранее такде сообщалось, что клубы хотят, чтобы букмекеры направили часть своих дохов, вырученных на матчах Серии А, на развитие клубов

КРАТКИЙ ИТОГ 25 МАРТА. Пришла очередь сворачиваться и чемпионату КХЛ, который объявил сезон досрочно завершенным (остановлен на стадии полуфиналов плей-офф). Тем временем, звезды мирового спорта все больше проявляют благотворительность в борьбе с коронавирусом - Лионель Месси жертвует клиникам в Барселона и Аргентине, также свой миллион пожертвовал и легенда ММА Конор Макгрегор. А вот один из лучших боксеров мира на сегодняшний день - Энтони Джошуа, уходит на самоизоляцию, после новости о выявлении коронавируса у принца Чарльза (с которым Джошуа контактировал в недавнем прошлом)

19:40 Чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа добровольно самоизолировался, после того, как у принца Чарльза был обнаружен коронавирус. Боксер контактировал с принцем 16 дней назад на службе в честь Дня Содружества.

18:55 Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.

15:28 20-летний бразилец Тьяго Сейбут-Вилд стал первым в мире теннисистом, который заразился коронавирусом.

12:40 Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявило о досрочном завершении сезона. Матчи первенства 2019/20 доигрываться не будут, а о распределении призовых мест между командами будет сообщено позже. Официальное заявление появилось на сайте КХЛ.

09:50. Благотворительность в борьба с коронавирусом среди футбольных звезд набирает обороты. Недавно больницам в Португалии финансово помог Криштиану Роналду, а теперь медицине в "Барселоне" пожерствовал 1 миллион евро его главный антагонист - Лионель Месси.

00:35. КРАТКИЙ ИТОГ 24 МАРТА. Сегодня пал "последний бастион" спортивной надежды всего мира - Олимпиада. Ближайшие Игры, которые должны были пройти летом 2020 года, перенесены (и, скорее всего, пройдут летом 2021-го). Япония не решилась проводить ОИ этим летом и предложила перенос. Тем временем в Италии продолжают заражаться футболисты - первым футболистом "Аталанты", где выступает и украинец Руслан Малиновский, стал вратарь Марко Спортьелло.

21:20 Одноклубник Руслана Малиновского вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло заразился коронавирусом. Клуб подтвердил информацию о положительном результате теста, симптомов заболевания у голкипера нет.

19:20 Криштиану Роналду и Жорже Мендеш пожертвовали более миллиона евро больницам в Лиссабоне и Порту.

15:02. Вот и Олимпиаду-2020 накрыло. Япония предложила перенести, но не позднее лета 2021-го, МОК - поддержал. Когда теперь состоятся Игры - еще непонятно (но вероятно, что в июле-августе следующего лета), но в запланированные сроки они точно не пройдут

13:06. Лидер и капитан итальянской "Аталанты" продолжает рубить "правду матку". Ранее в жесткой форме обращаясь к итальянцам о надобности соблюдать карантин, сейчас Гомес откровенно заявил: "Играть с "Валенсией" в Лиге чемпионов было ужасным решением". Именно этот матч многие в Европе определили как "коронавирусную бомбу" - игра прошла 19 февраля в Милане.

А вот большое интервью Гомеса, лидера команды украинца Руслана Малиновского, по теме всего происходящего сейчас в Италии:

11:00. Национальный олимпийский комитет Украины (а точнее, его президент - Сергей Бубка) выступил с официальным заявлением насчт проведения Олимпиады-2020 летом в Токио. Прямого призыва о переносе в тексте нет, но общая позиция читается.

00:15. КРАТКИЙ ИТОГ 23 МАРТА. Многие страны все больше понимают, что эпидемия коронавируса не закончится в апреле и, вероятно, даже в мае, что подталкивает к решению перенести Олимпиаду. С такими позициями после Австралии и Канады выступили Норвегия и Россия, а в США уже прямо говорят, что ОИ-2020 перенесут. Со своей стороны УЕФА уже полностью "прощается" с еврокубками - если ранее еще была надежда доиграть ЛЧ и ЛЕ в июне, то теперь финальные матчи этих турниров перенесены на неопределенный срок.

В это время футбольный мир принимает новые жертвы от коронавируса. Инфекцио подхватил известный турецкий тренер Фатих Терим, а также главный скаут "Барселоны" по Южной Америка. Сама же Барселона скорбит теперь и по экс-тренеру "Эспаньола" Бенито Жоанету, который скончался от корнавируса...

22:10 Легендарный турецкий тренер Фатих Терим сообщил у себя в Twitter, что его тест на коронавирус оказался положительным.

21:00 Королевская федерация футбола Испании (RFEF) и руководство Ла Лиги объявили о бессрочной приостановке всех турниров на территории страны до получения официального распоряжения от властей. Об этом сообщает официальный сайт RFEF.

20:30 Финальные матчи мужской и женской Лиги чемпионов и решающий поединок Лиги Европы перенесены на неопределенную дату. УЕФА опубликовал официальное заявление об этом у себя на официальном сайте.

20:00 Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпиада-2020 будет перенесена из-за коронавируса. Об этом сообщает издание USA Today.

17:46. Норвегия стала еще одной страной, которая фактически выступила против проведения Олимпийских игр в запланированные сроки с 24 июля по 9 августа нынешнего года. Норвежский олимпийский комитет обратился в МОК с просьбой о том, чтобы Игры в Токио не проходили до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не окажется под контролем в мировом масштабе.

17:10. 42-летний итальянский ветеран ММА Кристиан Бинда сообщил, что заболел коронавирусом, подробно описав свое состояние. "Всю ночь я был в реанимации Комо, и это хуже, чем круги ада Данте. Оставайтесь дома, и мы переживем это вместе. Берегите себя!", – написал спортсмен в соцсетях.

16:33. Олимпийский комитет России выступил с официальным заявлением относительно пандемии коронавируса накануне Олимпиады-2020, призвав другие страны отказаться от паники в вопросе проведения Игр.

15:00. Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию, связанную с коронавирусом, а также поделился мнением относительно приостановления чемпионата Украины.

13:55. Экс-тренер каталонского "Эспаньола" Бенито Жоанет скончался от коронавируса. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, COVID-19 ухудшил и без того плохое состояние тренера. Дело в том, бывший наставник каталонцев несколько месяцев назад перенес инсульт.

12:00. В футбольном клубе "Барселона" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. В результате заражения заболели главный скаут каталонского клуба по Южной Америке Андре Кюри и его жена.

10:50. УЕФА рассматривает вариант с досрочным завершением еврокубков в этом сезоне. Приоритетной задачей для Союза является полное окончание национальных чемпионатов. Об этом в эфире программы "Великий футбол" рассказал президент УАФ Андрей Павелко.

"Сейчас есть рабочая группа, которая отслеживает ситуацию вокруг коронавируса. Рассматривается несколько вариантов, среди которых – полное окончание европейских турниров, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Главной задачей УЕФА является полная доигровка чемпионатов – для этого и было перенесено Евро-2020", – заявил глава УАФ.

10:00. Олимпийские комитеты Канады и Австралии заявили, что из-за пандемии коронавируса их команды будут бойкотировать Олимпиаду-2020 в Токио, если ее не перенесут. Скорее всего, это лишь начало волны "отказов". Становится очевидным, что вопрос переноса Игр – лишь дело времени.

КРАТКИЙ ИТОГ 22 МАРТА. Основное внимание потихоньку перетянула на себя летняя Олимпиада-2020, которая остается единственной не отмененой/перенесенной среди крупных турниров. Но сегодня МОК выдал официальное заявление, что на протяжении четырех недель выдаст окончательное решение по ОИ-2020, которым может быть и перенос.

В то же время в Италии коронавирус дальше поражает футбол – "Ювентус" после заражения Паулу Дибалы заставляет всех сдать тест на коронавирус (благо, новых заболевших не выявлено), а вот "Аталанта" объявила о двух смертях сотрудников клуба...

20:30. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение о судьбе Летних Олимпийских игр в Токио-2020 из-за пандемии коронавируса будет принято в ближайшие 4 недели.

17:30. "Ювентус" провел тестирование футболистов на заражение коронавирусом: уже известны результаты

15:20. Киевское "Динамо" продлило карантин всех команд до 29 марта из-за коронавируса. Игроки продолжат поддерживать форму в индивидуальном порядке.

14.12. Как не удивительно звучит, но только сейчас в Китае произошел первый случай заражения коронавирусо среди футболистов. И то, им стал европеец - бельгийский футболист Маруан Феллаини, выступающий за "Шаньдун Лунэн" (город Цзинань)

09:15 Два сотрудника итальянского футбольного клуба "Аталанта", за который выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, Альбино Броньи и Северино Поссенти умерли от коронавируса.

КРАТКИЙ ИТОГ 21 МАРТА. Бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс умер от коронавируса. Кроме того, "Милан" объявил о том, что у Даниэля Мальдини и его отца Паоло обнаружили коронавирус. Вирусом COVID-19 заразился третий футболист "Ювентуса".

23:05. Бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс умер от коронавируса.

21:30. "Милан" объявил о том, что у Даниэля Мальдини и его отца Паоло обнаружили коронавирус.

19:15. Третий футболист "Ювентуса" оказался заражен коронавирусом. Жертвой COVID-19 стал Пауло Дибала.

14:15. Больше других сейчас не везет украинскому боксеру Виктору Постолу. Его поединок между чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом может быть отменен во второй раз из-за пандемии коронавируса, сообщает boxingnews24.com. Изначально бой Рамирес – Постол должен был состояться 1 февраля в Китае, затем был перенесен на 9 мая во Фресно, штат Калифорния. Скорее всего, он будет отменен и на эту дату.

12:40. Олимпиада-2020 пока не перенесена или отменена, но букмекеры уже не верят, что Игры состоятся в срок по плану. Коэффициенты на прохождение церемонии открытия именно 24 июля 2020 года на Олимпийском стадионе в Токио варьируются уже от 3,00 до 4,55, в последнее время только повышаясь. Поставить же на перенос или отмену Олимпиады можно с показателями от 1,20 до 1,35.

10:15. Несмотря на тотальный карантин, в "Наполи" следуют своим интересам и уже 25 марта (через 4 дня) собираются возобновить тренировочный процесс. Но стоит ожидать, что государственные органы власти запретят футболистам собираться на тренировки, и неаполитанцы продолжат самоизоляцию.

КРАТКИЙ ИТОГ 20 МАРТА. В тотальный карантин погрузились фактически все клубы и спортсмены Европы, и многие уже думают о возвращении в нормальный ритм жизни и преодолении последующего кризиса. В Италии некоторые ФК собираются выходить на тренировки уже с 23 марта, чем могут нарушать карантин и провоцируют власть на жесткие меры. А какие-то клубы рассматривают вариант не платить футболистам за март.

В то же время футболисты, покорно сидящие по домам, во всю разгоняют #StayAtHomeChallenge, в котором поучаствовал даже Игорь Суркис. Но кому-то и не сидится на месте - например, хавбеку "Реала" Луке Йовичу на родине пригрозили тюрьмой за нарушение карантина.

18:10 Клубы Серии А хотят не платить футболистам за март, а в случае полной остановки чемпионата вычесть 30% из зарплаты игроков. Очевидно, что футболисты выступают против такой инициативы. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира в Twitter.

11:36. Marca сообщает, что президент Сербии Александр Вучич пригрозил арестом сбежавшему из-под карантина футболисту мадридского "Реала" Луке Йовичу, если тот покинет свою квартиру.

10:38. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси также принял участие во всемирном флешмобе под названием #StayAtHomeChallenge, понабивав на камеру рулон туалетной бумаги и передав эстафету своим партнерам по клубу и сборной Артуро Видалю, Жорди Альбе, Луису Суаресу и Куну Агуэро.

КРАТКИЙ ИТОГ 19 МАРТА. Пока Англия таки решает серьезно поставить сезон "на паузу" (минимум до 30 апреля), Италия уже вовсю разрабатывает планы по возвращению – президент местной футбольной федерации выступил с заявлением, что чемпионат могут возобновить 3 мая. Но пока это лишь просто сценарий, и легионеры туринского "Ювентуса" начали уезжать по домам. А тем временем в Южной Америке приостанавливают аналог Лиги чемпионов – Кубок Либертадорес.

18:02. Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин нарушил карантин и прилетел в родную Аргентину. Там ему сделали тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Об этом сообщает издание Ilmessaggero.

15:33. Возобновление профессионального футбола в Англии отложено до 30 апреля из-за отсутствия определенности в вопросе распространения коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт АПЛ.

14:55. Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что возобновление Серии А пока что запланировано на 3 мая. Об этом сообщает издание Football Italia.

12:11. Розыгрыш Кубка Либертадорес, который является южноамериканским аналогом Лиги чемпионов, приостановлен как минимум до 5 мая. Об этом сообщает официальный Twitter турнира.

КРАТКИЙ ИТОГ 18 МАРТА. Коронавирус продолжает "топтать в землю" мировой спорт и заставляет переносить/отменять то, что еще было под вопросом. Например, один из самых ожидаемых боев UFC-249 - Хабиб против Фергюссона. Также не обходится без новых сводок о заболевших - коронавирус теперь у одного из лучших игроков НБА Кевина Дюранта, экс-президента "Реала" Лоренцо Санса и 15-ти человек испанского ФК "Алавес" (3-е из которых - футболисты).

21:50. Из-за пандемии коронавируса Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проведение в Бруклине турнира UFC 249. Бой Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон отменен.

16:40. Бывший президент "Реала" Лоренцо Санс находится в тяжелом состоянии в больнице после восьми дней безуспешной борьбы с коронавирусом в домашних условиях. Об этом сообщает издание Marca.

10:23. Один из лучших игроков НБА Кевин Дюрант и три его одноклубника из "Бруклина" заболели коронавирусом, об этом сообщает ESPN.

КРАТКИЙ ИТОГ 17 МАРТА. Прошедший день стал "Днем Д" для европейского футбола - УЕФА провел экстренное общее заседание, где расставил все приоритеты на пару месяцев вперед: Евро-2020 - перенесен, еврокубки - остановлены на неопределенный срок, национальные чемпионаты - доиграть до 30 июня. После этого многие вздохнули с облегчением и начал ждать спада эпидемии коронавируса. В этот же день УАФ останавливает все профессиональные и аматорские турниры в футболе и футзале

21:06. Французский полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус

20:20 Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановлении всех соревнований на территории страны

19:28 Чемпионат мира по хоккею официально отменен и не состоится в этом году.

18:30 Второй "Шлем" сезона – Roland Garros – из-за пандемии коронавируса переносится на осень. Теннисный турнир состоится 20 сентября – 4 октября.

15:25 Финал Лиги чемпионов 2019/20 в Стамбуле перенесен на 27 июня, а финал Лиги Европы в Гданске – на 24 июня. Об этом сообщает Marca.

14:40. Теперь точно можем констатировать - чемпионат Европы, который был Евро-2020, перенесен на лето 2021-го (и станет Евро-2021). На официальном сайте УЕФА решение еще не объявлено, но информацию тиражируют уже 10-ки независимых источников по всей Европе. Остальной информации по календарю и прочим оргмоментам пока нет

12:35. Пока Европа начинает самую ярую схватку с коронавирусом и отменяет все, что можно, на другом конце света спокойно делают заявление о проведении Олимпиады летом 2020 года. В Японии уверены, что несмотря на коронавирус, сумеют провести ОИ в Токио: "Мы преодолеем распространение инфекции и проведем Олимпиаду без проблем, как и планировалось", – приводит слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ BBC. Но вместе с этим японцы не забывают добавлять, что последнее решение насчет проведения Олимпиады летом именно в Токио - за МОК.

11:00. УЕФА потребует у футбольных клубов и национальных лиг финансовую компенсацию в случае переноса Евро-2020. По информации The Athletic, Европейский футбольный союз оценил затраты, связанные с переносом финальной стадии ЧЕ. Чтобы их покрыть, клубы и лиги должны будут заплатить 275 млн фунтов стерлингов (около 300 млн евро).

КРАТКИЙ ИТОГ 16 МАРТА. Все больше команд и футболистов подвергаются заражению коронавирусом, что сами клубы уже отказываются называть степень заражений и имена (но сообщается, что некоторые команды типа "Сампдории" и "Валенсии" заражены на треть и более). "Манчестер Сити" Александра Зинченко полностью приостанавливает свою работу, распуская игроков на домашний карантин. Тем временем УЕФА, как сообщает авторитетное издание Financial Times, уже точно решил перенести ЧЕ на лето 2021-го...

23:06. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял окончательное решение перенести чемпионат Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Financial Times.

14:07. Президент Швейцарского футбольного союза Доминик Блан болен коронавирусом. 70-летний функционер прошел проверку после того, как почувствовал боль в горле и кашель. Президент находится в карантине у себя дома. Штаб-квартира ШФС закрыта с утра воскресенья до дальнейшего уведомления.

11:50. Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий высказался о ситуации с дальнейшим проведением турнира.

"В любом случае в приоритете безопасность жизни участников чемпионата. Поэтому если возникнет необходимость в приостановке чемпионата или его отмене, мы оперативно на это отреагируем. И если ситуация будет требовать такого решения, то мы его примем", - сказал Дикий.

10:30. Клуб украинца Александра Зинченко,"Манчестер Сити", выступил с официальным заявлением, в котором говорится, что "горожане" на неопределенный срок приостановили всю свою футбольную деятельность из-за пандемии коронавируса.

09:00. КРАТКИЙ ИТОГ 15 МАРТА В УЕФА рассматривают несколько вариантов развития событий по ситуации с Евро-2020. В реальность переноса турнира на другие даты поверили, кажется, уже почти все. Но где искать свободное "окно" – в этом и состоит главная загвоздка. По одной версий, Евро пройдет в конце нынешнего года, зимой... Также стало известно о благородной миссии Криштиану Роналду по борьбе с коронавирусом.

16:20. УЕФА из-за пандемии коронавируса рассматривает вариант с розыгрышем Лиги чемпионов по схеме баскетбольного "Финала четырех".

10:12. Одноклубник украинца Святослава Михайлюка центровой "Детройта" Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус.

09:40. Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду преобразует в больницы свои отели в Португалии для борьбы с коронавирусом

09:29. УЕФА хочет перенести Евро-2020 на зиму из-за коронавируса

09:00. КРАТКИЙ ИТОГ 14 МАРТА. В УЕФА подтвердили, что рассматривают перенос Евро-2020 на год. Чтобы избежать не только заболеваний, но и смертельных трагедий для многих людей, которую недавно пережил легендарный боец ММА Конор Макгрегор... В то же время в Японии заявили, что проведут Олимпиаду в срок, несмотря на коронавирус.

Евро-2020 уже на 99 процентов не состоится предстоящим летом

19:20 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры в Токио (24 июля по 9 августа) состоятся как и было запланировано, несмотря на пандемию коронавируса.

Практически весь спорт на карантине

09:15 Из-за пандемии коноравируса умерла тетя бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора.

09:00. КРАТКИЙ ИТОГ 13 МАРТА. Главным событием из мира спорта за сутки стало официальное решение УЕФА о прекращении матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Кроме того, отменены товарищеские матчи сборной Украины по футболу. Закрылась Бундеслига и АПЛ.

22:05 Чемпионат мира по синхронному катанию на коньках перенесен из-за пандемии коронавируса и состоится не ранее октября, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

21:32 Бостонский марафон перенесен с 20 апреля на 14 сентября из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее из-за ситуации с коронавирусом был отменен Римский марафон, Парижский марафон был перенесен с 5 апреля на 18 октября, а Барселонский марафон – с 15 марта на 25 октября.

20:58 Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, который должен был пройти в мае в Минске, перенесен на неопределенную дату из-за коронавируса.

20:14 Игроки "Сампдории" Альбин Экдаль, Омар Колли, Антонио Ла Гумина и Мортен Торсбю, а также клубный врач Амедео Бальдари заболели коронавирусом. За день до этого, напомним, аналогичный диагноз был поставлен форварду Маноло Габбьядини.

20:00 Одна из двух самых престижных велогонок мира, Джиро д‘Италия (должна была пройти с 9-го по 31 мая) перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса.

19:37 "Ливерпуль" также принял меры в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Мерсисайдцы прекратили тренировки на клубной базе в Мелвуде. Игрокам "Ливерпуля" выдадут индивидуальные программы тренировок.

19:18 "Барселона" прекратила тренировки и любую активность игроков в период остановки чемпионата Испании из-за коронавируса. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter. Президент клуба Жозеп Бартомеу провел встречу с игроками, на которой рассказал о сложившейся ситуации.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, клуб действует в соответствии с рекомендациями медицинского персонала и приостанавливает всю деятельность", – говорится в сообщении каталонцев.

18:15 Руководство Бундеслиги сообщило, что все матчи ближайшего 26-го тура будут отменены, те же меры приняты и в отношении второго дивизиона Германии. 16 марта состоится собрание, на котором, скорее всего, примут решение о приостановке обоих турниров до 2 апреля.

17:55 Товарищеские матчи сборной Украины против Польши (27 марта, Хожув) и Франции (31 марта, Париж) будут отменены. Об этом сообщает издание Zbirna.

13:35 Руководство английской Премьер-лиги вместе с Английской футбольной лигой (EFL) и Футбольной ассоциацией (FA) приняло решение отменить все профессиональные матчи на территории страны до 4 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

12:10. Вот и пришел момент, когда УЕФА сдался насчет проведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Считай, до последнего УЕФА тянул с еврокубками, но теперь и ЛЧ с ЛЕ перенесены на неопределенный срок. Официально! Лига чемпионов остановилась на стадии 1/4 финала, Лига Европы же идет на паузу перед ответными матчами 1/8 финала

09:00. КРАТКИЙ ИТОГ 12 МАРТА. Еще более насыщенный день в плане противостояния "спорт против коронавируса", где спорт все больше сдает позиции. Все больше команд (целыми коллективами) садится на карантин, закрывается чемпионат Испании, а УЕФА уже в шаге от полной остановки еврокубков. Кроме того из-за коронавируса на паузе также сезон в НХЛ и полностью отменен последний этап Кубка мира по биатлону. А под вечер положительный текст на коронавирус сдал тренер "Арсенала" Микель Артета, который стал первым тренером команд высших лиг Европы, заразившийся COVID-19

00:32 Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Тренировочный центр "Лондон Колни" закрыт на карантин.

20:40 Отменен этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе, который был запланирован на 20-22 марта

19:42 В США Национальная хоккейная лига официально приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20.

18:49 Матчи Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Реал" и "Ювентус" — "Лион" перенесены на неопределенный срок.

17:38 Баскетболист "Юты Джаз" Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус. Это уже третий случай заболевания в этой команде НХЛ.

17:24 Все команды НХЛ отменили утренние тренировки, запланированные на четверг. Причина – не нова...

17:10 УЕФА во вторник, 17 марта планирует выпустить заявление о переносе финальной части Евро-2020 на 2021 год. Причиной является эпидемия коронавируса. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает авторитетное французское издание L’Équipe.

16:59 У троих футболистов "Лестера" обнаружены симптомы коронавируса и сейчас они находятся в карантине. Эту информацию подтвердил у себя в Twitter главный тренер "лис" Брендан Роджерс.

16:42 Нападающий итальянской "Сампдории" Маноло Габбьядини заразился коронавирусом. Информацию подтверждает клуб в официальном заявлении.

"У него есть некоторые симптомы, но он чувствует себя хорошо. В настоящее время клуб активирует все процедуры изоляции, требуемые законом", – сделала официальное заявление "Сампдория".

16:29 Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вынужден остаться в Португалии после того, как у его одноклубника Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус.

Роналду отправился на Мадейру, чтобы посетить мать, которая недавно перенесла инсульт. В это время у Ругани был обнаружен вирус, из-за чего все игроки клуба были помещены на карантин.

Планировалось, что Роналду вернется в Турин в четверг, однако теперь он решил остаться в Португалии.

16:15 В США отменили престижный теннисный турнир в Майами после того, как мэр округа Майами-Дейд объявил о чрезвычайном положении в регионе. Объединенный чемпионат серии ATP Masters 1000 / WTA Premier Mandatory был запланирован в календаре на 25 марта – 5 апреля.

Напомним, ранее был отменен престижный турнир в Индиан-Уэллсе. На неопределенный срок были отложены также финал и плей-офф Кубка Федерации, намеченные на середину апреля.

15:54 Последний этап Кубка мира по биатлону, запланированного на 20-22 марта в Осло, отменен из-за коронавируса. Сезон закончится в воскресенье, 15 марта.

15:36 Во вторник, 17 марта, состоится совещание всех членов УЕФА, на котором будет принято решение об ответной реакции европейского футбола на активное распространение коронавируса на континенте. В видеоконференции должны принять участие все 55 футбольных ассоциаций.Об этом сообщает официальный сайт организации.

14:15 Один из специалистов британской гоночной команды "Макларен" сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.Команда приняла решение сняться с Гран-при Австралии, первого этапа сезона-2020 в Формуле-1, который запланирован на эти выходные.

Ранее сообщалось, что австралийские власти готовы отменить Гран-при в случае, если хотя бы у одного из представителей одной из десяти команд Формулы-1 будет обнаружен коронавирус.

13:58 Шведская хоккейная лига перенесла плей-офф чемпионата страны на 10 дней из-за коронавируса. По той же причине не будет доигран чемпионат Швейцарии. В ряде других стран хоккейный сезон также приостановлен.

Напомним, под вопросом проведение главного хоккейного турнира года –чемпионата мира-2020, который должен пройти в Швейцарии.

13:25. Испания - вторая страна после Италии в Европе, которая закрывает высший дивизион (и низшие тоже) своего чемпионата. Ла Лига официально объявила об остановке Примеры на неопределенный срок. Более того, на карантин уходит весь мадридский "Реал". Из-за того, что коронавирус подвтердился у игрока баскетбольной команды, то в изоляцию подадает и футбольный коллектив, который на базе контактирует с баскетболистами

13:00. Реагирует на карантин в Украине и наш баскетбол - Суперлига Пари-Матч в мужском и женском чемпионате досрочно завершены. А Финал четырех Кубка Украины перенесен на сентябрь. О распределении призовых мест в чемпионате Украины будет объявлено позже, информирует пресс-служба национальной федерации

12:45 По сообщению авторитетного издания Marca,УЕФА рассмотрит возможность полной приостановки Лиги чемпионов и Лиги Европы. На данный момент игры проходят преимущественно при пустых трибунах из-за коронавируса, а вчера стало известно о заражении вирусом футболиста "Ювентуса" Даниэле Ругани.

Напомним, что сегодня должен состояться поединок Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер", проведение которого, учитывая все обстоятельства, также под вопросом.

12:05 УЕФА просил "Рому" и "Интер" отказаться (!) от участия в Лиге Европы из-за ситуации с коронавирусом в Италии. Об этом сообщил Telegram-канал "Ложа прессы" со ссылкой на итальянское издание Il Messaggero. Обе команды, как ни странно, отклонили просьбу Союза европейских футбольных ассоциаций. Удивительные вещи!..

10:23. Все матчи английской Премьер-лиги и низших дивизионов страны будут проходить при пустых трибунах. Их трансляции в пабах также будут отменены, чтобы избежать скопления людей в общественных местах. Сами поединки пройдут в запланированные даты и не будут переноситься на более поздний срок. Об этом сообщает издание Times.

9.45 Чемпионский бой UFC Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон может быть отменен из-за коронавируса! Такую возможность допустил президент Объединенного бойцовского чемпионата Дана Уайт. Поединок между россиянином и американцем должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. Отметим, что это уже пятая попытка UFC организовать бой.

07:00. "Ювентус" и "Интер" закрыты на карантин. Команды встречались друг с другом 8 марта. Игроки и персонал клубов контактировал с Ругани.

04.00. Национальная баскетбольная ассоциации (НБА) приостановила сезон после того, как у двух игроков был диагностирован коронавирус.

00:15. КРАТКИЙ ИТОГ 11 МАРТА. Коронавирус набирает обороты и уже по-настоящему проникает в футбол, а вернее – в команды. Есть первый зараженный профессиональный футболист в Германии, а под вечер инфекцию нашли у защитника самого "Ювентуса" Даниэле Ругани (хотя что удивляться, команда как раз с самого севера Италии).

Кроме этого, уже появляется бардак и в еврокубках, особенно в Лиге Европы. Сначала испанский "Хетафе" отказался ехать в Италию на первый матч 1/8 финала с "Интером", а потом уже сами власти Испании не разрешили прилететь в страну "Роме" (на игру с "Севильей"), так как оборвали все авиасообщения с Италией. В итоге эти матчи перенесены на более поздний срок. В тоже время в Украине объявляют карантин, который закрывает от зрителей все матчи УПЛ, а ВОЗ в целом объявляет пандемию...

Теперь на карантине из-за коронавируса и один из лучших игроков мира - Криштиану Роналду

23:50. Центральный защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Ювентуса

21:40. Правительство Квебека приняло решение отменить чемпионат мира-2020 по фигурному катанию.

18:46. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса в мире.

18:30. УЕФА из-за эпидемии коронавируса принял решение перенести игры 1/8 финала Лиги Европы "Интер" – "Хетафе" и "Севилья" – "Рома" на более поздний срок. Новая дата проведения этих матчей пока неизвестна.

18:00. 23-й и 24-й туры Премьер-лиги пройдут без болельщиков. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время. С соответствующим заявлением уже выступил донецкий "Олимпик".

17:00. Власти Украины не ждут большой эпидемии и "играют на опережение" - по всей стране введен карантин с ограничением массовых мероприятий. Таким образом запрещено проводить мероприятия с участниками не более 200 человек. УАФ и УПЛ пока молчат насчет матчей чемпионата Украины, но уже сейчас понятно, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург" в Харькове точно пройдет без зрителей (УЕФА сейчас в первую очередь опирается на национальные директивы).

15:15. Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" – "Рома", скорее всего, будет перенесен. Римский клуб сообщил о том, что самолет с командой не получил разрешение от местных властей на посадку на территории Испании.

В ближайшее время УЕФА сообщит подробности по поводу проведения игры, которая должна была пройти 12 марта в Севилье без зрителей.

14:37. А вот и он - первый немецкий футболист с коронавирусомю. В Бундеслиге 2 заболел защитник "Ганновера" Тимо Хуберс, который забивал в чемпионате еще в прошлую пятницу. Теперь Тимо уходит на карантин, а весь "Ганновер" - на проверку. В Германии по состоянию на сейчас уже 1622 случая заражения, 3 из которых - смертельные

13:10. Матч 28-го тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Арсеналом", который должны были сыграть сегодня, 11 марта, не состоится. Причина – сообщение о том, что владелец "Ноттингем Форест" и "Олимпиакоса" Евангелос Маринакис заразился коронавирусом.

13 дней назад "Олимпиакос" играл с "Арсеналом" в Лондоне в рамках Лиги Европы, тогда Маринакис встречался с некоторыми игроками и персоналом лондонского клуба. Последовав медицинским рекомендациям, "Арсенал" и "Манчестер Сити" решили, что следует отложить проведение матча, чтобы полностью оценить ситуацию и исключить риски.

10:40. Франция наконец-то определилась насчет "товарняка" с Украиной - сыграем (пока так), но без зрителей. Матч на "Стад де Франс" пройдет полностью при пустых трибунах, хотя ранее французы думали пустить на футбол до 1 000 человек.

09:32. Испанский "Хетафе" взбунтовался против поездки на выездной матч плей-офф Лиги Европы в Милан против итальянского "Интера". Испанцы готовы принять техническое поражение за неявку на игру, лишь бы не ехать в Италию.

ОНЛАЙН-КАРТА ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСА В СТРАНАХ ЕВРОПЫ