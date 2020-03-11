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11 марта • обновлено в 13:21
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Коронавирус обрушился на спорт: что сейчас происходит в Европе. Обновляется

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Европу дальше поглощает коронавирус, от чего страдает спорт многих стран. Матчи Лиги чемпионов, чемпионат Италии и другие события уже ограничены или закрыты, Евро и Олимпиада - под вопросом!

Каждый день разные страны принимают разные меры, выдавая болельщикам новые "неприятные" сюрпризы. И Лигой чемпионов на пустом стадионе уже никого не удивишь.

Болельщики если и посещают стадионы, то с большими мерами защиты

Болельщики если и посещают стадионы, то с большими мерами защиты

OBOZREVATEL внимательно следит за ситуацией и рассказывает о состоянии европейского футбола и других видов спорта в режиме онлайн, отвечая на главный вопрос болельщиков - что будет дальше и сыграют ли?

КАК КОРОНАВИРУС УЖЕ СУЩЕСТВЕННО УДАРИЛ ПО СПОРТУ В ЕВРОПЕ

  • В Италии все массовые мероприятия (в том числе и спортивные) отменены пока до 3 апреля. Серия А оборвана и оказалась в подвешенном состоянии

  • Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в Италии, Испании, Франции и Германии проходят без зрителей

  • Италия требует от УЕФА сместить старт Евро-2020 или вообще перенести его на следующий год. Некоторые страны поддерживают

  • Товарищеские матчи Украины против Франции и Польши пройдут без зрителей

  • Этап Кубка мира по биатлону в Чехии прошел без зрителей, а следующий - в Финляндии, может быть вовсе отменен

  • Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии, с больше долей вероятности, будет отменен

ЧТО ИМЕЕМ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ?

10:40. Франция наконец-то определилась насчет "товарняка" с Украиной - сыграем (пока так), но без зрителей. Матч на "Стад де Франс" пройдет полностью при пустых трибунах, хотя ранее французы думали пустить на футбол до 1 000 человек.

09:32. Испанский "Хетафе" взбунтовался против поездки на выездной матч плей-офф Лиги Европы в Милан против итальянского "Интера". Испанцы готовы принять техническое поражение за неявку на игру, лишь бы не ехать в Италию.

ОНЛАЙН-КАРТА ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСА В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Темы
Евро-2020 Лига чемпионов Чемпионат Италии Коронавирус
Теги
УЕФА инфекция
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Бруклин Нетс
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