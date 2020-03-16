Коронавирус не страшен: сборная Украины активно готовится к Олимпиаде в Италии

Сборная Украины по гребле на каноє проводит тренировочный сбор в рамках подготовки к Олимпийским играм-2020 в Токио на острове Сардиния, в Италии, несмотря на вспышку коронавируса в стране.

Федерация каноэ Украины разместила пост у себя на странице в Facebook, поделившись несколькими фотографиями с тренировок и призвав не впадать в панику из-за болезни. Кроме того, на некоторых снимках члены нашей команды беззаботно наслаждаются шашлыком, который они заслужили благодаря усердным тренировкам.

Сборная Украины по гребле на каноэ iSport.ua

Стоит отметить, что пресс-служба федерации заверила подписчиков, что украинские спортсмены во главе с главным тренером двукратным олимпийским чемпионом Юрием Чебаном предприняли необходимые меры предосторожности.

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