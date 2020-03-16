Главная Новости
16 марта • обновлено в 20:59
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Коронавирус не страшен: сборная Украины активно готовится к Олимпиаде в Италии

1.1т
Читать материал на украинском

Сборная Украины по гребле на каноє проводит тренировочный сбор в рамках подготовки к Олимпийским играм-2020 в Токио на острове Сардиния, в Италии, несмотря на вспышку коронавируса в стране.

Федерация каноэ Украины разместила пост у себя на странице в Facebook, поделившись несколькими фотографиями с тренировок и призвав не впадать в панику из-за болезни. Кроме того, на некоторых снимках члены нашей команды беззаботно наслаждаются шашлыком, который они заслужили благодаря усердным тренировкам.

Сборная Украины по гребле на каноэ

Сборная Украины по гребле на каноэ

iSport.ua

Стоит отметить, что пресс-служба федерации заверила подписчиков, что украинские спортсмены во главе с главным тренером двукратным олимпийским чемпионом Юрием Чебаном предприняли необходимые меры предосторожности.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой эффектно защитился от коронавируса.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "гребля" на OBOZREVATEL.

Тема
гребля
Персона
Юрий Чебан
Место
Италия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ПИПЕЦ идиоты....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Шахтер
VS
Динамо
Победа Динамо с форой в +1,0 мяча
1.68 Сделать ставку
Карпаты
VS
Мариуполь
Ничья
3.35 Сделать ставку
Ворскла
VS
Львов
Победа Ворсклы с нулевой форой
1.60 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Олимпик
Победа Днепра-1 с нулевой форой
1.57 Сделать ставку
Александрия
VS
Заря
Победа Александрии с нулевой форой
2,00 Сделать ставку
Колос
VS
Десна
Победа Десны
2,02 Сделать ставку
Вакцина от COVID-19 будет найдена в 2020 году
1.75 Сделать ставку
Курс доллара на 1.07.2020 будет выше 30.5 гривен
2.00 Сделать ставку
Сезон в УПЛ будет приостановлен и доигран позже
1.44 Сделать ставку
Евро-2020 будет перенесен на 2021 год
2.00 Сделать ставку