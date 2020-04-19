"Коронавирус может отс*сать": у чемпиона мира по велоспорту Роана Денниса сдали нервы на карантине

Максим Богданов Другие виды спорта 19:53, 19.04.2020 Обновлено: 19:53, 19.04.2020

Пятикратный чемпион мира по велоспорту Роан Деннис, проживающий в испанской Жироне, нарушил режим полной самоизоляции, который действует в регионе.

"День 34. Я сломался и вышел из дома. Коронавирус может отсосать, как и карантин", – написал Деннис у себя в Instagram.

После того, как поступок титулованного велогонщика вызвал возмущение в интернете, Деннису пришлось удалить свои аккаунты в соцсетях.

Отметим, что нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может оказаться в тюрьме за нарушение карантина в родной Сербии.

Как сообщал OBOZREVATEL, арестом нападающему "Реала" пригрозил сам президент Сербии Александр Вучич.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

"У меня брат возле президента!" Скандал вокруг Дениса Ермака получил новый виток

Советская "Копейка" празднует 50-летие: история легенды

Полиция задержала двух виновников пожаров на Киевщине: фото

"Відкриття" передвеликоднє: крафіни і кулічі проти ПАСКИ

В Херсоне в соборе устроили массовое богослужение во главе с возможным заказчиком убийства Гандзюк