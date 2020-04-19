Пятикратный чемпион мира по велоспорту Роан Деннис, проживающий в испанской Жироне, нарушил режим полной самоизоляции, который действует в регионе.

"День 34. Я сломался и вышел из дома. Коронавирус может отсосать, как и карантин", – написал Деннис у себя в Instagram.

После того, как поступок титулованного велогонщика вызвал возмущение в интернете, Деннису пришлось удалить свои аккаунты в соцсетях.

This was posted today on Instagram. pic.twitter.com/xtXuu0VVcI — David (@cyclingmole) April 18, 2020

Отметим, что нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может оказаться в тюрьме за нарушение карантина в родной Сербии.

Как сообщал OBOZREVATEL, арестом нападающему "Реала" пригрозил сам президент Сербии Александр Вучич.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!