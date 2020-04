Пятикратный чемпион мира по велоспорту Роан Деннис, проживающий в испанской Жироне, нарушил режим полной самоизоляции, который действует в регионе.

"День 34. Я сломался и вышел из дома. Коронавирус может отсосать, как и карантин", – написал Деннис у себя в Instagram.

После того, как поступок титулованного велогонщика вызвал возмущение в интернете, Деннису пришлось удалить свои аккаунты в соцсетях.

This was posted today on Instagram. pic.twitter.com/xtXuu0VVcI