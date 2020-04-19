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19 апреля • обновлено в 20:00
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"Коронавирус может отс*сать": у чемпиона мира по велоспорту Роана Денниса сдали нервы на карантине

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Пятикратный чемпион мира по велоспорту Роан Деннис, проживающий в испанской Жироне, нарушил режим полной самоизоляции, который действует в регионе.

"День 34. Я сломался и вышел из дома. Коронавирус может отсосать, как и карантин", – написал Деннис у себя в Instagram.

После того, как поступок титулованного велогонщика вызвал возмущение в интернете, Деннису пришлось удалить свои аккаунты в соцсетях.

Отметим, что нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может оказаться в тюрьме за нарушение карантина в родной Сербии.

Как сообщал OBOZREVATEL, арестом нападающему "Реала" пригрозил сам президент Сербии Александр Вучич.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус велоспорт
Место
Испания
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