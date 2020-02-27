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27 февраля • обновлено в 20:16
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Минспорта Украины выступило с заявлением из-за коронавируса

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В Министерстве культуры, молодежи и спорта заявили, что рекомендуют профильным федерациям перенести тренировочные сборы в Украину из-за эпидемии коронавируса.

Владимир Шумилин

Владимир Шумилин

Укринформ

"Я очень прошу наши федерации подумать о наших спортсменах и на фоне ситуации с распространением эпидемии коронавируса свезти риски к минимуму. Эпидемия затронула уже более 50 стран, она стремительно распространяется в Европе. Если есть такая возможность, отказывайтесь от тренировочных сборов за границей и проводите их в Украине. Министерство будет вам в этом всячески помогать", - цитирует Укринформ заместителя министра культуры, молодежи и спорта Владимира Шумилина.

Что касается соревнований, то здесь ситуация сложнее, отметил чиновник.

"Нам нужно бороться за олимпийские лицензии и избегать штрафов за пропуски турниров. Однако, если выбирать между медалью и здоровьем, я выбираю здоровье. Поэтому прошу еще раз, здоровье наших спортсменов должно быть на первом месте", – подытожил Шумилин.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
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