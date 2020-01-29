Корчился от боли: игрок отказался забивать гол в пустые ворота - видеофакт

Необычный поступок произошел в матче чемпионата Испании по футзалу между "Сарагосой" и "Картахеной".

Лидер гостей Франсиско Хавьер Солано Леон отказался забивать гол из-за того, что соперник получил серьезное повреждение.

Видя, как оппонент буквально корчится от боли, 20-й номер вместо удара по пустым воротам, выбил мяч за боковую линию. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на поступок года.

Как сообщал OBOZREVATEL, видео смешного падения из киевского футзала при попытке выполнить финт набрало уже несколько миллионов просмотров в Instagram.

Известный во всем футбольном мире канал 433 опубликовал короткий ролик, который взорвал сеть.

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