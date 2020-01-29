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29 января • обновлено в 23:31
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Корчился от боли: игрок отказался забивать гол в пустые ворота - видеофакт

2.3т
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Необычный поступок произошел в матче чемпионата Испании по футзалу между "Сарагосой" и "Картахеной".

Лидер гостей Франсиско Хавьер Солано Леон отказался забивать гол из-за того, что соперник получил серьезное повреждение.

Видя, как оппонент буквально корчится от боли, 20-й номер вместо удара по пустым воротам, выбил мяч за боковую линию. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на поступок года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, видео смешного падения из киевского футзала при попытке выполнить финт набрало уже несколько миллионов просмотров в Instagram.

Известный во всем футбольном мире канал 433 опубликовал короткий ролик, который взорвал сеть.

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Автор
Максим Богданов
Тема
футзал
Место
Испания
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