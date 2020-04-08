Конора назвали ревнивой проституткой

Максим Богданов Другие виды спорта 23:06, 8.04.2020 Обновлено: 23:48, 8.04.2020

Али Абдель-Азиз, египетский менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, унизил ирландского бойца Конора Макгрегора.

Хабиб Нурмагомедов

"Он говорит людям, чтобы они оставались дома. Потом правительство России запрещает гражданам улетать из страны. И после этого он называет Хабиба трусом? Ну да, Конору же все равно. Макгрегор – не номер один, не номер два и даже не номер три. Первая тройка – это Хабиб, Джастин и Тони. Конор – номер четыре. Его вообще не должны обсуждать. Он, как ревнивая проститутка, стал слишком старым, чтобы зарабатывать деньги", – приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля Тони Фергюсон сделал выпад в адрес Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора, назвав их "тряпками".

Ранее стал известен полный кард турнира UFC 249, главным поединком которого станет схватка Фергюсона и Гэтжи. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что не винит Хабиба в отказе от боя с Тони.

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