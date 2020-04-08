Конора назвали ревнивой проституткой
Али Абдель-Азиз, египетский менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, унизил ирландского бойца Конора Макгрегора.
"Он говорит людям, чтобы они оставались дома. Потом правительство России запрещает гражданам улетать из страны. И после этого он называет Хабиба трусом? Ну да, Конору же все равно. Макгрегор – не номер один, не номер два и даже не номер три. Первая тройка – это Хабиб, Джастин и Тони. Конор – номер четыре. Его вообще не должны обсуждать. Он, как ревнивая проститутка, стал слишком старым, чтобы зарабатывать деньги", – приводит слова Абдель-Азиза TMZ.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля Тони Фергюсон сделал выпад в адрес Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора, назвав их "тряпками".
Ранее стал известен полный кард турнира UFC 249, главным поединком которого станет схватка Фергюсона и Гэтжи. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что не винит Хабиба в отказе от боя с Тони.