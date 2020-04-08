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8 апреля • обновлено в 23:47
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Конора назвали ревнивой проституткой

1.1т
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Али Абдель-Азиз, египетский менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, унизил ирландского бойца Конора Макгрегора.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

"Он говорит людям, чтобы они оставались дома. Потом правительство России запрещает гражданам улетать из страны. И после этого он называет Хабиба трусом? Ну да, Конору же все равно. Макгрегор – не номер один, не номер два и даже не номер три. Первая тройка – это Хабиб, Джастин и Тони. Конор – номер четыре. Его вообще не должны обсуждать. Он, как ревнивая проститутка, стал слишком старым, чтобы зарабатывать деньги", – приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля Тони Фергюсон сделал выпад в адрес Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора, назвав их "тряпками".

Ранее стал известен полный кард турнира UFC 249, главным поединком которого станет схватка Фергюсона и Гэтжи. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что не винит Хабиба в отказе от боя с Тони.

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Читайте все новости по теме "МакГрегор – Нурмагомедов" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Конор МакГрегор Хабиб Нурмагомедов
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