Конор жестко высмеял Хабиба, вспомнив об уличных боях

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах ирландец Конор МакГрегор высмеял высказывание чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова об уличных боях.

Конор МакГрегор жестко высмеял Хабиба Нурмагомедова boxingnews.com.ua

Так, ранее во время пресс-конференции турнира UFC 249 американский боец Тони Фергюсон заявил, что Хабиб никогда не дрался в уличных боях. Нурмагомедов в ответ сказал, что дрался на улицах очень часто.

Конор выложил фотографию испуганного лица Нурмагомедова во время инцидента накануне турнира UFC 223, когда МакГрегор напал на автобус с бойцами промоушена.

"Уличный бой", – подписал фотографию МакГрегор.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова согласилась на реванш с ирландцем Конором МакГрегором и назвала свое условие.

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