Конор жестко высмеял Хабиба, вспомнив об уличных боях

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах ирландец Конор МакГрегор высмеял высказывание чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова об уличных боях.
Конор МакГрегор жестко высмеял Хабиба Нурмагомедова
boxingnews.com.ua
Так, ранее во время пресс-конференции турнира UFC 249 американский боец Тони Фергюсон заявил, что Хабиб никогда не дрался в уличных боях. Нурмагомедов в ответ сказал, что дрался на улицах очень часто.
Конор выложил фотографию испуганного лица Нурмагомедова во время инцидента накануне турнира UFC 223, когда МакГрегор напал на автобус с бойцами промоушена.
“Street fight” pic.twitter.com/qpetXv90X0— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 8, 2020
"Уличный бой", – подписал фотографию МакГрегор.
Как сообщал OBOZREVATEL, команда российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова согласилась на реванш с ирландцем Конором МакГрегором и назвала свое условие.
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