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9 марта • обновлено в 10:17
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Конор жестко высмеял Хабиба, вспомнив об уличных боях

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Экс-чемпион UFC в двух дивизионах ирландец Конор МакГрегор высмеял высказывание чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова об уличных боях.

Конор МакГрегор жестко высмеял Хабиба Нурмагомедова

Конор МакГрегор жестко высмеял Хабиба Нурмагомедова

boxingnews.com.ua

Так, ранее во время пресс-конференции турнира UFC 249 американский боец Тони Фергюсон заявил, что Хабиб никогда не дрался в уличных боях. Нурмагомедов в ответ сказал, что дрался на улицах очень часто.

Конор выложил фотографию испуганного лица Нурмагомедова во время инцидента накануне турнира UFC 223, когда МакГрегор напал на автобус с бойцами промоушена.

"Уличный бой", – подписал фотографию МакГрегор.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова согласилась на реванш с ирландцем Конором МакГрегором и назвала свое условие.

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Автор
Денис Карпов
Тема
UFC
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну как он его высмеял, мы все наблюдали 2 года назад)))))
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