Конор упустил шанс на реванш с Хабибом

Михаил Морозов Другие виды спорта 12:25, 10.06.2020

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что ирландский боец Конор МакГрегор отказался заменить россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке против Тони Фергюсона на UFC 249.

“МакГрегор получил бы возможность снова подраться с Хабибом, если бы занял его место в бою против Тони на UFC 249 и победил. Он отказался от моего предложения заменить Нурмагомедова или Фергюсона, сказав, что не является бойцом на подмену. Сейчас он мог быть на месте Джастина Гэтжи", – цитирует слова Уайта издание DailyMail.

Конор МакГрегор упустил шанс снова подраться с Хабибом

Напомним, что в бою за временный пояс чемпиона UFC в легком весе между Гэтжи и Фергюсоном победил первый. Он сенсационно нокаутировал своего соперника в пятом раунде поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конор МакГрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

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