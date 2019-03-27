Конор попал под следствие за сексуальное насилие

Ирландская полиция расследует дело экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора, которого подозревают в сексуальном насилии.

Конор МакГрегор

Инцидент якобы произошел в декабре 2018 года, после чего МакГрегор был арестован в январе и допрошен. Ирландский боец был отпущен до появления новых подробностей.

В данный момент расследование продолжается, но официальные обвинения в преступлении Конору не выдвинуты.

Представитель Конора МакГрегора Карен Кесслер заявила, что объявление о завершении карьеры не связано со следствием.

"Эта история циркулирует в течение некоторого времени, и непонятно, почему о ней сообщается именно сейчас. Предположение о том, что заявление Конора об отставке связано с этим слухом, абсолютно необоснованно. Если Конор будет драться в будущем, это должно быть там, где бойцов уважают за их ценность, навыки, тяжелую работу и преданность спорту", – сказала Карен Кесслер.

26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры и уходе из MMA. В последнем поединке он проиграл Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде.

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