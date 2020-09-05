Конор МакГрегор записал обращение к российскому политику

Знаменитый боец смешанного стиля, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легком весе Конор МакГрегор выступил с обращением к российскому политику Дмитрию Махонину
Махонин — кандидат в губернаторы Пермского края. По словам Макгрегора, о его работе ему рассказал друг Артем Лобов.
"Дмитрий Махонин, хочу пожелать тебе удачи на предстоящих губернаторских выборах. Знаю, люди будут в хороших руках при таком руководителе. Удачи на предстоящих выборах", — сказал спортсмен в видеообращении.
Конор начал свою профессиональную карьеру в 2008 году и на данный момент провел 26 боев, из которых победил в 22 и проиграл в 4. Принимал участие в турнирах таких промоушенов, как UFC, CR, CWFC.
7 июня ирландец в третий раз объявил о завершении карьеры.
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