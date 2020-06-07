Конор МакГрегор в третий раз объявил о завершении карьеры

Знаменитый боец смешанного стиля, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легком весе Конор Макгрегор в третий раз решил уйти из спорта.

"Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!" – написал 31-летний ирландец в Twitter.

К посту Макгрегор прикрепил фото со своей матерью Маргарет, которое было сделано после одного из чемпионских поединков в Лас-Вегасе.

"Выбери дом своей мечты, Магс, я люблю тебя! Все, что ты хочешь, твое", – обратился он к ней.

Конор начал свою профессиональную карьеру в 2008 году и на данный момент провел 26 боев, из которых победил в 22 и проиграл в 4. Принимал участие в турнирах таких промоушнов как UFC, CR, CWFC.

Предыдущий раз Макгрегор о своем решении уйти из спорта написал 26 марта 2019-го. Он пожелал коллегам успехов в соревнованиях и добавил, что присоединяется к уже ушедшим на пенсию партнерам.

4 апреля МакГрегор заявил о возвращении в смешанные единоборства. До этого о завершении карьеры ирландец объявлял в 2016 году.