Конор МакГрегор в третий раз объявил о завершении карьеры

Знаменитый боец смешанного стиля, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легком весе Конор Макгрегор в третий раз решил уйти из спорта.

"Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!" – написал 31-летний ирландец в Twitter.

К посту Макгрегор прикрепил фото со своей матерью Маргарет, которое было сделано после одного из чемпионских поединков в Лас-Вегасе.

"Выбери дом своей мечты, Магс, я люблю тебя! Все, что ты хочешь, твое", – обратился он к ней.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ