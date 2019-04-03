Конор Макгрегор унизил жену Хабиба - фотофакт

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор МакГрегор отметился оскорбительным высказыванием в адрес русского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

"Чувак, твоя жена — полотенце", — написал 30-летний ирландец, прикрепив фото Нурмагомедова рядом с супругой с закрытым лицом. Позже Макгрегор удалил сообщение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта МакГрегор объявил о завершении карьеры и уходе из MMA. В последнем поединке он проиграл Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде.

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