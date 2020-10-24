Конор МакГрегор сказал, чем закончится бой Хабиб – Гэтжи. Видео

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор считает, что у чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова есть большие шансы на победу с Джастином Гэтжи в случае перевода боя в партер.

В тоже время ирландец уверен, что если россиянин пропустит удар из стойки, то может упасть в нокаут.

"Хабиб будет отступать и дрожать, как он обычно это делает. Гэтжи это сразу заметит и подстроится под его джеб и позицию. У Гэтжи свой особый стиль – "нырки", которые помогут предотвратить джебы Хабиба. Также Хабиб всегда высоко держит голову и Гэтжи в любой момент может попасть и вырубить его. У Гэтжи хороший рестлинг, но плохой грэпплинг. Если Хабиб его уложит, то бой может закончиться в первом раунде. Я считаю, что Хабиб скорее всего победит, но если Гэтжи попадет, он его вырубит", – заявил МакГрегор.

Напомним, что основной кард на Бойцовском острове в Абу-Даби стартует 24 октября в 21.00 по киевскому времени. Хабиб и Гэтжи появятся в октагоне где-то в 23:00. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Хабиб – Гэтжи.

Также был опубликован список телеканалов, которые покажут поединок.