Конор МакГрегор прокомментировал решение Хабиба завершить карьеру

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор, комментируя завершение карьеры действующего обладателя пояса, Хабиба Нурмагомедова, отметил, что сам он не собирается прекращать драться.

Кроме того, ирландец выразил соболезнование дагестанцу, в связи с кончиной его отца.

"Отличное выступление, Хабиб. А я продолжу. Еще раз выражаю уважение и соболезнования из-за потери отца. Тебе и твоей семье. С уважением, семья Макгрегоров", – написал Конор в TWitter.

Конор МакГрегор отреагировал на победу Хабиба Twitter Конора МакГрегора

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурмагомедов объявил об уходе из смешанных единоборств после победы над Джастином Гэтжи. В главном поединке ивента UFC 254 Орел поймал американца на треугольник и победил его техническим нокаутом во втором раунде.

Бой Хабиба и Конора состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина.