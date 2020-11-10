Конор МакГрегор официально вернулся в UFC: названы соперник и дата боя

Реванш между бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конором МакГрегором и Дастином Порье подтвержден официально.

Этот поединок станет главным событием турнира UFC 257, который состоится 23 января в Лас-Вегасе, информирует MMA Fighting.

В сентябре 2014-года Конор нокаутировал Порье в первом раунде на турнире UFC 178.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз Макгрегор выходил в октагон 18 января 2020 года – тогда ирландец победил Дональда Серроне. Позже он объявил о завершении карьеры.

В октябре 2018 года, Конор МакГрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.