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Конор МакГрегор объявил о возвращении в ММА

1.1тЧитать материал на украинском

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор заявил о возвращении в смешанные единоборства.

Ирландский спортсмен на своей странице в социальной сети Twitter обратился к болельщикам и анонсировал возобновление карьеры. "Я хочу двигаться вперед с моими поклонниками всех вероисповеданий и всех слоёв населения. Все религии призывают нас быть лучше. Это один мир для всех. Теперь увидимся в октагоне", – написал Конор.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

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Напомним, Конор МакГрегор провел в UFC 25 поединков, в которых одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. В своем последнем бою ирландец уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. 26 марта нынешнего года экс-чемпион легкого веса неожиданно заявил о завершении карьеры в ММА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор выступил с оскорблениями в адресы жены Хабиба Нурмагомедова.

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Темы
MMAUFC
Персона
Конор МакГрегор
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
он случайно не хохол? Такая же проститутка...
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