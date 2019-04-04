Конор МакГрегор объявил о возвращении в ММА

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор заявил о возвращении в смешанные единоборства.

Ирландский спортсмен на своей странице в социальной сети Twitter обратился к болельщикам и анонсировал возобновление карьеры. "Я хочу двигаться вперед с моими поклонниками всех вероисповеданий и всех слоёв населения. Все религии призывают нас быть лучше. Это один мир для всех. Теперь увидимся в октагоне", – написал Конор.

Конор МакГрегор

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.

Напомним, Конор МакГрегор провел в UFC 25 поединков, в которых одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. В своем последнем бою ирландец уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. 26 марта нынешнего года экс-чемпион легкого веса неожиданно заявил о завершении карьеры в ММА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор выступил с оскорблениями в адресы жены Хабиба Нурмагомедова.

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