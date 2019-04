Конор МакГрегор объявил о возвращении в ММА

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор заявил о возвращении в смешанные единоборства.

Ирландский спортсмен на своей странице в социальной сети Twitter обратился к болельщикам и анонсировал возобновление карьеры. "Я хочу двигаться вперед с моими поклонниками всех вероисповеданий и всех слоёв населения. Все религии призывают нас быть лучше. Это один мир для всех. Теперь увидимся в октагоне", – написал Конор.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon.