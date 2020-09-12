Конор МакГрегор арестован за попытку сексуального насилия

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор был арестован на острове Корсика (Франция) за попытку сексуального насилия, сообщает СЭ со ссылкой на AFP. Макгрегор был допрошен и освобожден из-под стражи.

"После того, как 10 сентября была подана жалоба, в которой осуждались действия, которые можно было охарактеризовать как попытку сексуального насилия и демонстрацию сексуального поведения, господин Конор Энтони Макгрегор стал предметом слушания в жандармерии", – заявили в прокуратуре Корсики.

Согласно информации французских СМИ, инцидент произошел в баре. Представители ирландского бойца еще никак не прокомментировали случившееся.

32-летний Макгрегор, в июне объявивший о завершении карьеры в ММА, уже больше месяца отдыхает в Средиземноморье вместе с женой Ди Девлин и двумя детьми.

Макгрегор уже имел проблемы с законом. В 2018 году он был наказан общественными работами за то, что бросил тележкой в автобус с бойцами перед турниром UFC 223. В 2019-м Конор отобрал телефон у человека в отеле в Майами, а в дублинском баре ударил по лицу пенсионера.