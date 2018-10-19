Конор – Хабиб: стало известно о смертельной трагедии после боя

Ирландский фанат знаменитого Конора МакГрегора Грэхэм Тобин скончался после того, как был жестоко избит во время вечеринки, посвященной просмотру боя "Ноториуса" с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

41-летний мужчины пригласил своих друзей для того, чтобы поддержать соотечественника перед экраном телевизор. В разгар вечеринки Тобин был избит 27-летним соседом, а позже доставлен в больницу, где скончался спустя 12 дней, не приходя в сознание.

Полиция уже выдвинула обвинение Фрэнсису Хьюзе в преднамеренном или неосторожном причинении серьезных травм Тобину.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанат Конора МакГрегора подробно рассказал о драке, которую спровоцировал Хабиб Нурмагомедов. Россиянин после остановки боя с ирландцем выпрыгнул из октагона и набросился на друга "Ноториуса".