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Нурмагомедов задушил МакГрегора в бою десятилетия UFC

31.5тЧитать материал на украинском

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора МакГрегора в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в легком весе. Поединок в Лас-Вегасе завершился в четвертом раунде удушающим приемом россиянина.

Бой вышел невероятно интересным. В первом раунде Конор попал в весьма затруднительное положение, оказавшись на настиле. Россиянин навязал борьбу сопернику, но тот выдержал прессинг соперника.

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Ход поединка изменился в третьей пятиминутке. Конору удалось навязать свой стиль боя, однако в четвертом раунде Хабибу удалось применить удушающим приемом со стороны россиянина.

Нурмагомедов задушил МакГрегора в бою десятилетия UFC
Нурмагомедов задушил МакГрегора в бою десятилетия UFC
Нурмагомедов задушил МакГрегора в бою десятилетия UFC
Нурмагомедов задушил МакГрегора в бою десятилетия UFC
Нурмагомедов задушил МакГрегора в бою десятилетия UFC
Нурмагомедов задушил МакГрегора в бою десятилетия UFC
Нурмагомедов задушил МакГрегора в бою десятилетия UFC
Нурмагомедов задушил МакГрегора в бою десятилетия UFC

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский боец UFC отказался ехать в России, назвав, по мнению российских СМИ, странную причину.

Читайте все новости по теме "МакГрегор – Нурмагомедов" на OBOZREVATEL.

Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
Место
СШАЛас-Вегас
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лорсанукаев заур
лорсанукаев заур
Белов ты реальный дурачок.ХАбиб не из Душанбе. А из Махачкалы .Гражданин России
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Марченко Юра
Марченко Юра
Хабиб придушил ирландскую вонючую крысу,молодец россиянин ,вперед Россия.
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Бєлов Нікіта
Бєлов Нікіта
Баран из Душамбе чемпион. Конор хоть рейтинги UFC держал, привлек большую аудиторию, интерес повысил. Дождусь когда Хабіб проиграет.
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Саня Саня
Саня Саня
Бєлов Нікіта, все когдато проиграют....
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Бєлов Нікіта, Бараны все в жёлтоблаккитных труселях прыгают
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