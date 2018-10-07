Нурмагомедов задушил МакГрегора в бою десятилетия UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора МакГрегора в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в легком весе. Поединок в Лас-Вегасе завершился в четвертом раунде удушающим приемом россиянина.

Бой вышел невероятно интересным. В первом раунде Конор попал в весьма затруднительное положение, оказавшись на настиле. Россиянин навязал борьбу сопернику, но тот выдержал прессинг соперника.

Ход поединка изменился в третьей пятиминутке. Конору удалось навязать свой стиль боя, однако в четвертом раунде Хабибу удалось применить удушающим приемом со стороны россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский боец UFC отказался ехать в России, назвав, по мнению российских СМИ, странную причину.