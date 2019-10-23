Конор в Киеве: звезда UFC - о Зеленском, реванше с Хабибом и своем виски

Еще несколько дней назад Конора МакГрегора и не ожидали увидеть в Киеве, а сейчас ирландец разрывает украинские просторы. Но после яркого появления в Украине по-другому быть и не могло.

КОНОР В КИЕВЕ

МакГрегор прибыл в Украину вечером 22 октября, приехав на пресс-конференцию прямо из аэропорта. Дело с прибытием затянулось, из-за чего многие прождали Конора более трех часов

Ирландец пребывал в отменном расположении духа и почти не был похож на традиционного МакГрегора перед боями, изрядно "поливающего" своих соперников

В Украине Конор впервые, хотя немало знает о нашей стране - о боксе и Усика с Ломаченко, о Зеленском и Киеве, и даже о котлете по-киевски

Уже в среду, 23 октября, МакГрегор покинул Киев и отправился в Москву, где вскоре должен провести пресс-конференцию. Ожидается, что именно там Конор официально объявит о своем следующем бое

ТМ Parimatch

В Киеве же МакГрегор за неполные сутки пребывания создал недюжинный ажиотаж, не хуже недавнего матча Украина - Португалия. В столицу Украины звезда UFC прибыл по приглашению бренда Parimatch, чьим амбасадором он является с 2019 года.

О ПРИЕЗДЕ В УКРАИНУ

"Я очень рад приехать в Украину и быть здесь, в Киеве. Извините, что не прилетел сюда вчера. Первое, что я заметил здесь - большое количество бордов в аэропорту и по городу со мной. Это действительно приятно и мотивирует".

О ВАСИЛИИ ЛОМАЧЕНКО И ЕГО ВОЗМОЖНОСТЯХ В ММА

"Я знаю украинских боксеров, они супер, да и вообще украинский бокс - феноменален, возможно, второй в мире. Ломаченко же я знаю много лет, он - нереален, первый в мире вне зависимости от веса. Подрался бы я с ним? Да, по правилам ММА, если бы он перешел. Я же дрался с Мейвезером в боксе. Хотя каждый спортсмен находится на своем месте и идет своим путем. Но я бы охотно посмотрел, как Ломаченко может попробовать себя в ММА".

ТМ Parimatch

ОБ АЛЕКСАНДРЕ УСИКЕ

"Конечно, знаю Усика и видел, как он Белью побил недавно, а сейчас перешел в тяжелый вес. А это категория вообще сумасшедшая, там есть очень мощный Уайлдер, также Джошуа - чистый атлет. А теперь еще и Усик там, и за ним будет очень интересно посмотреть. Мне нравится его стиль, и я бы даже где-то сравнил его с Майком Тайсоном. Ну если не прямо с Тайсоном, то уж точно назвал бы его бойцом такого уровня. Готов ли выйти с ним на ринг? Ух, он уже перешел в супертяжелую категорию, и это явно не мой вес. Если бы он пришел в ММА, тогда можно было бы рассматривать такое".

О ВЛАДИМИРЕ ЗЕЛЕНСКОМ И СВОЕЙ МЕЧТЕ ВНЕ СПОРТА

"Зеленский - ваш президент - до этого был комиком, верно? Забавно получилось. У нас так шутят: если мы порой воспринимаем политиков как комиков, то почему не можем воспринимать комика как политика и слушать его? Есть ли у меня мечта? У меня есть не одна мечта, и каждая из них -разная. Пока же я сконцентрирован на нынешнем деле, а как будет дальше - посмотрим".

О ПОДГОТОВКЕ К БОЯМ И ТОМ, КАК СПРАВЛЯЕТСЯ С ПОРАЖЕНИЯМИ

"В первую очередь анализирую, что пошло не так, а что прошло по плану. А потом вношу коррективы перед следующим боем. Ты выигрываешь или проигрываешь, новый день все равно начнется. Поэтому я анализирую все, даже если выиграл. Спорт - это спорт, но в жизни всегда надо совершенствоваться, поэтому я всегда анализирую все происходящее и нюансы вокруг".

ТМ Parimatch

О БОЕ С ХАБИБОМ НУРМАГОМЕДОВЫМ И ЕГО СЛАБЫХ СТОРОНАХ

"Тогда, в нашем бою, я с командой неверно оценил его ударные навыки. Но все это исправим, будем более агрессивны в борьбе. Другое изменение в этом плане - это правильный настрой. Я не был уверен в себе на 100 процентов из-за травм. Так что в случае матча-реванша в подготовку нужно внести много небольших изменений. Мы все исправим, можете не сомневаться".

О ПАУЗЕ В КАРЬЕРЕ И СЛЕДУЮЩЕМ БОЕ

"Мы очень близки к новому бою. Вскоре после этой поездки должно состояться объявление моего следующего боя. До попадания в UFC я дрался почти каждую неделю или каждый месяц. Сейчас же много вокруг боя политики, и все это усложняет ситуацию. Должна быть стабильность. Мне же очень хочется вернуться в октагон. Но отсутствие боев в последнее время - не мое решение. Однако я вернусь, и я благодарен за ваше терпение".

О ПРОИЗВОДСТВЕ СВОЕЙ МАРКИ ВИСКИ

"Производство виски - это и семейное, и в целом большая ирландская традиция. Мой дедушка очень хорошо разбирался в виски, а ирландцы очень хорошо умеют производить и очищать виски. Что же касается названия, то "Proper" - это означает "настоящий", а "12" - район, в котором я вырос. Это дань моей родине. Мой виски уже есть и в Польше, и России, и я надеюсь, в будущем появится и у вас".

О СВОЕ НАТУРЕ И НАСТОЯЩЕМ ЛИЦЕ

"Здесь сейчас перед вами действительно я, не клон. Но не уверен, что вы захотите увидеть мое настоящее лицо (смеется). ОК, просто шучу. Мы собрались сейчас не для того, чтобы драться. И мое поведение соответствует моему окружению. Если же возле меня будет человек, который захочет меня ударить, то и мое отношение будет соответствующим. Сейчас же я в хорошей компании, здесь моя девушка. Можно сказать, что мы приехали сюда на каникулы. Впрочем, я всегда настоящий. Просто каждый видит то, что заслуживает".

О ЛЮБИМОЙ ЕДЕ, РОЛИ ВОДЫ И КОТЛЕТЕ ПО-КИЕВСКИ

"Любимая еда? Та, которую готовит моя девушка. В том числе и котлеты по-киевски. Это же отсюда, верно? Это еще с прошлого времени пошло, да? Вот это мое любимое. Что же касается напитков, то здесь как не сказать о виски. Не алкогольные? Тогда вода, просто вода комнатной температуры. Хотя и кофе по утрам пью. Но хорошая чистая вода - она тонизирует и дает силы, заряжает энергией".

ТМ Parimatch

О ЛЮБИМОЙ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЕ, ЗА КОТОРУЮ БОЛЕЕТ

"Конечно, мой любимый вид спорта - это борьба, бои. А любимая команда - моя собственная, люди, которые мне помогают. Если говорить о других видах спорта, то в Британии очень популярен футбол. В детстве я немало бегал с мячом и тоже как все хотел стать футболистом. Одна из любимых команд, за которую болел в детстве - "Манчестер Юнайтед". Смотрел их последний матч с "Ливерпулем".

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Конор вступил в перепалку в Твиттере с Хабибом Нурмагомедовым, после оскорбления дагестанца пообещав ему увидится в Москве.

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