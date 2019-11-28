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29 ноября • обновлено в 11:30
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Конкурентку украинки Левченко из России отстранили от турнира в Глазго

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Звезда мировой легкой атлетики Мария Ласицкене не сможет выступить на международном турнире World Indoor Tour в Глазго, который запланирован на 15 февраля.

Российскую спортсменку не допустили к соревнованиям из-за того, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено отстранить РФ от всех международных соревнований на четыре года, пишет lenta.ru. Организаторы турнира аннулировали приглашение Ласицкене так как не уверены в том, что она успеет получить нейтральный статус.

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

Отметим, что трехкратная чемпионка мира из России является главной конкуренткой украинки Юлии Левченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации лишить права Россию выступать на международных турнирах из-за нового допинг-скандала. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 9 декабря.

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Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
допинговый скандал легкая атлетика
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Кор Павел
Кор Павел
У нас слабые юристы
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Кор Павел
Кор Павел
Херня вопрос проведём свои олимпийские игры, пригласим всех их других стран кто не пробился в национальные команды. А призовые сделаем бол ше чем на олимпиаде
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ещё решения нет, а уже отстраняют?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Кристина Стефанова, да, таковы их нравы. Это как при Сталине, достаточно обвинения, рассмотрение дела уже не требуется.
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