Конкурентку украинки Левченко из России отстранили от турнира в Глазго

Звезда мировой легкой атлетики Мария Ласицкене не сможет выступить на международном турнире World Indoor Tour в Глазго, который запланирован на 15 февраля.

Российскую спортсменку не допустили к соревнованиям из-за того, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено отстранить РФ от всех международных соревнований на четыре года, пишет lenta.ru. Организаторы турнира аннулировали приглашение Ласицкене так как не уверены в том, что она успеет получить нейтральный статус.

Мария Ласицкене

Отметим, что трехкратная чемпионка мира из России является главной конкуренткой украинки Юлии Левченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации лишить права Россию выступать на международных турнирах из-за нового допинг-скандала. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 9 декабря.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!