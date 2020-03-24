Известный украинский врач Евгений Комаровский назвал причины, почему у профессиональных спортсменов риск заболеть коронавирусом гораздо выше.

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"У спортсменов из-за высоких нагрузок противовирусный иммунитет может быть ниже, плюс именно у спортсменов есть дополнительные факторы риска, поскольку они очень часто совместно используют гардеробные, гостиничные номера, столовые. Это все резко повышает случаи игроков. Профессиональный спорт это плохо, а физкультура - это очень хорошо", - заявил Комаровский у себя в Youtube-канале.

В связи с этим, врач упомянул новое постановление правительства Франции, которое было выпущено для жителей страны.

"Со вторника , 24 марта, граждане смогут заниматься спортом только в одиночестве или со своими детьми только 1 раз в день, не более часа и в пределах 1 км от своего дома", - отметил Комаровский.

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