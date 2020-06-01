Команду из "ДНР" приняли в Высшую лигу чемпионата России

Донецкий "Спартак", который ранее выступал в первенстве "ДНР" по мини-футболу, приняли в Высшую лигу чемпионата России.

"Сегодня президент МФК "Спартак" Юрий Сироватко и вице-президент клуба Вахтанг Халваши приняли участие в онлайн-конференции руководителей команд Высшей Лиги России по мини-футболу. На повестке дня стояли вопросы завершения текущего турнира и планы по началу следующего сезона, в котором донецкий Спартак будет представлять Республику среди профессионалов", – сообщается на официальном сайте команды.

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Как стало известно, в рамках чемпионата России донецкий "Спартак" будет представлять Ростовскую область.

"В Конференции "Запад" планируется от 14 до 16 клубов. Новыми участниками первенства станут МФК "Спартак-Донецк" (Ростовская обл.) и МФК "Пронто" (Ростов-на-Дону)", – написано на официальном сайте Ассоциации мини-футбола России.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по боевому самбо выступила в России вместе с командой "ДНР".